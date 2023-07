Agenzia delle Entrate: la consultazione delle fatture elettroniche non è retroattiva

DOMANDA

Nel mese di febbraio 2022 ho effettuato lavori di ristrutturazione per 1.826 euro e l’Impresa esecutrice ha emesso fattura a fronte della quale ho emesso regolare bonifico specifico di ristrutturazione.

La fattura è stata emessa l’8 febbraio 2022 e io ho cominciato a cercarla nel mio cassetto fiscale nel mese di marzo 2022, mese nel quale ho compilato il modulo di adesione come mi ha richiesto il sistema dell’AE quando sono entrato appunto per cercare questa fattura. Ciononostante, abbia quindi fatto l’adesione, non riesco a vedere questa fattura mentre le altre, come quelle relative a prestazioni mediche o ai servizi, le vedo tutte. Inoltre, in fase di gestione del modello 730 precompilato il sistema mi avvisa che è stato emesso un bonifico correlato alla P.I. dell’Impresa, quindi “ha visto” il bonifico.

L’impresa, da me interpellata, mi ha comunicato che un esperto, con i dati in mano, potrà “recuperare” la fattura persa. Sono stato anche all’Agenzia delle entrate e mi hanno detto che non è un loro problema, non hanno voluto fare alcuna verifica e/o consultazione, rimandandomi quindi, anche loro, ad un esperto fiscale. Ho in possesso sia la fattura pro-forma che il file pdf con i dati di caricamento fornitomi dall’Impresa, allego entrambi.



RISPOSTA

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche attualmente non ha efficacia retroattiva, ossia potrà vedere nella sua pagina dedicata solo le fatture elettroniche ricevute successivamente alla adesione al servizio. Se il suo problema è avere copia della fattura elettronica potrà farsela rilasciare dal suo fornitore assieme ai files telematici che attestano l’esito dell’invio. Sono file in formato xml ovvero, se la fattura elettronica è stata firmata digitalmente, in formato p7m. I dati IVA delle fatture elettroniche (ma non la indicazione dei beni/servizi acquistati) antecedenti all’adesione al servizio di consultazione sono comunque visibili anche nella procedura di gestione della dichiarazione dei redditi. Mi auguro che l’Agenzia delle Entrate provveda presto ad eliminare questa incomprensibile limitazione.

