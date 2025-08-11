Credito di imposta Zes, ecco come cederlo

DOMANDA

Mi potrebbe dire se il credito d’imposta ZES 2024 posso cederlo per il tramite di una operazione straordinaria (tipo cessione di ramo d’azienda, conferimento e/o affitto di ramo di azienda).

RISPOSTA

Non vi sono interpretazioni specifiche riferite al credito d’imposta ZES, ma ritengo sia applicabile quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E del 23/7/2021, relativa al “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)“ in cui al punto 5.6.1 (operazioni straordinarie), alla domanda “Si chiede se il credito d’imposta in esame possa essere trasferito in caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda (ad esempio, da ditta individuale a società) oppure in caso di altra operazione straordinaria (ad esempio, trasformazione) l’Agenzia delle Entrate ha così risposto:

“Preliminarmente si rileva che l’Amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare la non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi: essi infatti maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare n. 38/E del 9 maggio 2002), successione per decesso dell’imprenditore individuale (cfr. risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003), scissione (cfr. risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato (cfr. risposta a istanza di interpello n. 72 dell’8 marzo 2019)”.

