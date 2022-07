Cessione dei beni, perché va certificata la consegna

DOMANDA

In un’operazione di vendita in consegna diretta il mio fornitore conferma di aver consegnato la merce al mio cliente ma il mio cliente dice di non averla mai ricevuta e non vuole la fattura: sono obbligata a fatturare comunque ?

La fattura è il documento che viene emesso in virtù di uno specifico obbligo previsto dall’articolo 21 del DPR 633/1972, e l’obbligo scaturisce dalla consegna o spedizione del bene oggetto del contratto di compravendita. ovvero dal pagamento, se antecedente (ai sensi dell’articolo 6 DPR 633/1972). Generalmente la consegna del bene consta da documenti sottoscritti anche dal cessionario (o incaricato del trasporto), altrimenti il problema non è tanto la emissione della fattura quanto la prova della avvenuta consegna. Quindi occorre verificare quali elementi probatori avete per dimostrare l’avvenuta consegna del bene, elemento che determina la effettuazione della operazione (a norma del citato articolo 6 del DPR 633/1972) e da cui consegue l’obbligo di emissione della fattura.

