Fattura con saldo zero, perché è possibile ma inutile - Agenda Digitale

DOMANDA

È possibile emettere una fattura con saldo a zero, in quanto nella fattura da emettere il totale della fornitura da fatturare coincide con il totale delle fatture d’acconto emesse?

Corrado Micieli

RISPOSTA

La emissione di una fattura con saldo a zero è una pratica che non trova giustificazione nella Legge. Infatti la fattura deve essere emessa in relazione alla effettuazione delle operazioni, disciplinata dall’articolo 6 del DPR 633/1972. Poiché in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo pagato, una volta che vengono emesse fatture per tutti i pagamenti ricevuti in acconto, sino a concorrenza del prezzo della cessione, ai fini IVA gli obblighi sono esauriti. Qualora Lei volesse dare atto per maggiore chiarezza di ciò che si è verificato potrebbe riassumere la vicenda con qualsiasi altro mezzo (per esempio una PEC). Detto ciò, il SdI non effettua alcun controllo sul totale della fattura, che pertanto può assumere anche il valore zero.

