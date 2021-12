Fattura elettronica, quanto conta indicare il metodo di pagamento - Agenda Digitale

DOMANDA

Erroneamente ho emesso delle fatture indicando come modalità pagamento contanti e non bonifico, per importi superiore a 2.000 euro, come posso fare per correggere? Le fatture sono già state tutte inviate all’agenzia delle entrate. ringrazio e resto in attesa.

Daiana

RISPOSTA

La modalità di pagamento indicata sulla fattura elettronica assolve una funzione amministrativa e non è una informazione fiscalmente rilevante; potrebbe essere rettificata con una comunicazione al cliente anche a mezzo mail. Il divieto di legge, per quanto riguarda i limiti alla circolazione del danaro contante, è sostanziale, quindi indipendente da ciò che si indica in fattura come modalità di pagamento.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema "Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale"

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

