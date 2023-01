Nota di credito con anno sbagliato, come rimediare

DOMANDA

In data 2 gennaio 2023 ho emesso una nota credito in riferimento ad una fattura emessa il 30 dicembre 2022. solo che anziché indicare anno 2022, involontariamente ho indicato come anno di emissione il 2023. Come faccio a cancellarla?

RISPOSTA

I documenti emessi e trasmessi al sistema di interscambio non possono essere cancellati, ma solo annullati. Se la nota di credito è stata emessa e trasmessa al sistema di interscambio con data 2023, può stornarla con una nota di debito con data di emissione identica a quella della nota di credito, in cui indicare nella descrizione la ragione della emissione (ossia storno totale n.c. n … del … per errata indicazione della data di emissione). Immediatamente dopo potrà emettere la nota di credito corretta, indicando come anno di emissione il 2022.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

@RIPRODUZIONE RISERVATA