Nota di credito con segno negativo, come fare - Agenda Digitale

06DOMANDA

Buongiorno, ho ricevuto dallo SDI una nota di credito (TD04) con segno negativo, l’ho registrata cambiando il segno e il fornitore che me l’ha inviata mi ha confermato che il suo programma contabile le emette tutte così, infatti il suo saldo contabile corrisponde al mio. Cosa succede dato che allo SDI c’è comunque un documento con segno negativo e io invece l’ho registrato con segno positivo?

degaetanis@libero.it

RISPOSTA

In linea di principio dovrebbe valore il principio ispiratore delle regole tecniche della trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, secondo cui i campi previsti nel tracciato di fattura elettronica relativi agli importi delle operazioni accettano valori con segno negativo e sono considerati come tali. Ciò vuol dire, per esempio, che se una fattura contenesse importi con segno negativo, di fatto essa assumerebbe la valenza di una nota di credito, e il sistema di interscambio la tratterebbe in relazione al suo contenuto, anche se esso non fosse corrispondente alla volontà di chi ha predisposto il documento. La risposta logica e giuridicamente corretta sarebbe quindi che non è il tipo documento che determina il segno degli importi, ma il segno degli stessi come espresso da chi compila il documento informatico fattura elettronica. Tuttavia Assosoftware, probabilmente per andare incontro alle esigenze dei suoi associati in relazione a condotte già assunte, ha diffuso una nota secondo cui le note di credito (quindi tipo documento TD04) che riportano importi con segno negativo devono essere considerate con segno positivo. Questo modus operandi sembra sia stato concordato con l’Agenzia delle Entrate Seguendo la impostazione suddetta, il segno negativo eventualmente indicato negli importi nelle note di credito vengono uniformati, quanto meno a livello logico, col segno positivo.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

@RIPRODUZIONE RISERVATA