Note di credito non registrata, cosa succede se c’è un “buco” nella numerazione

DOMANDA

Buongiorno, è possibile annullare una nota di credito emessa sul sistema ma non registrata all’Agenzia? Il mio problema è che ho continuato con la numerazione quindi ho un numero in sospeso.



RISPOSTA

Il documento elettronico non trasmesso al SDI non è giuridicamente esistente, ragion per cui non ha alcun bisogno di annullarlo. Il “buco” della numerazione non costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 472/1997.

