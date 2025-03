Numerazione fatture, ecco come farla

DOMANDA

Per effettuare delle fatture cartacee mi avvalgo di un software che mi consente nel campo “numero fattura” di cambiare solo un numero (che il software incrementa automaticamente), e null’altro, in particolare il numero delle fatture è “X/001”, dove X è il numero sequenziale che mi viene aumentato in automatico, ma che posso comunque cambiare, mentre “/001” è fisso, quindi la prima fattura dell’anno sarà 1/001, e poi 2/001, 3/001, ecc. Con il nuovo anno volendo ricominciare la numerazione, il software mi ripropone 1/001, 2/001 e così via, rendendo così i “numeri fattura” uguali allo scorso anno, chiaramente le date di emissione sulla fattura riportano le date diverse e quindi l’anno diverso, così da avere es:

Fattura n° 1/001 del 25/01/2024

Fattura n° 1/001 del 18/01/2025.

Chiedo se è corretto, in quanto di fatto il “numero fattura” non è univoco negli anni ma si ripete, cambia solo la data che è chiaramente obbligatoria.

RISPOSTA

L’articolo 21, comma 1, lettera b) del DPR 633/1972, prevede che la fattura debba contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. La univocità deve essere intesa per anno solare, e ciò quindi consente ogni anno di iniziare la numerazione da 1 ovvero continuare con la numerazione progressiva dell’anno precedente. Ciò è confermato anche dalle specifiche tecniche che regolamentano i controlli del SDI, che così prevedono: “La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest’ottica, qualora i dati contenuti all’interno della fattura e relativi a:

identificativo cedente/prestatore

anno della data fattura

numero fattura coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, il documento viene rifiutato”.

