Scarto della fattura elettronica con codice errore 00200, cosa significa - Agenda Digitale

DOMANDA

Ricevuta di scarto con errore 00200 riga 1423: cosa significa?

Liliana Fornaro

RISPOSTA

Il Sistema di Interscambio verifica il formato della fattura elettronica ricevuta per garantirne la conformità con le regole definite nelle specifiche tecniche. In particolare, il codice errore 00200 viene segnalato quando appunto vi è un errore nel formato della fattura elettronica e “nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità“. Nel suo caso, la indicazione della riga 1423 fornisce la “localizzazione” dell’errore (ossia nella riga 1423 del file-fattura in formato xml), che Lei potrà girare al responsabile software che cura la compilazione della fattura elettronica per individuarne la natura. Generalmente l’errore riguarda il mancato rispetto del formato del campo (per esempio caratteri Alfabetici in un campo previsto come numerico, sequenza dei campi non conforme al tracciato, etc).

