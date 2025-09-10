I dispositivi informatici che ci circondano – dagli smartphone ai tablet, dai personal computer ai server e finanche in sistemi complessi quali internet e cloud – possono ormai essere considerati non solo strumenti di comunicazione e lavoro, ma veri e propri prolungamenti della nostra identità e della nostra esistenza.
Ispezione vs perquisizione informatica: differenze sostanziali e implicazioni processuali
La differenza tra ispezione e perquisizione informatica incide sulla validità della prova e sul bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali. Questa distinzione orienta scelte operative, garanzie difensive e sostenibilità processuale dei risultati ottenuti sui dispositivi digitali
