HCM – Human Capital Management: la tecnologia che mette le persone al centro dei processi aziendali

La gestione delle Risorse Umane richiede oggi strumenti digitali in grado di garantire controllo, tracciabilità e conformità normativa, senza perdere di vista la centralità delle persone. Rapporti di lavoro, formazione, valutazione delle competenze, sicurezza e organizzazione aziendale sono ambiti sempre più interconnessi, che difficilmente possono essere governati in modo efficace attraverso strumenti frammentati o soluzioni non integrate.

È in questo contesto che si colloca HCM – Human Capital Management, il software sviluppato dalla Business Unit Quality di Sanmarco Informatica per supportare in modo strutturato e continuo la gestione dei processi HR, mettendo a sistema dati, attività e responsabilità.

Sanmarco Informatica e l’approccio ai processi aziendali

Sanmarco Informatica è un’azienda italiana specializzata in consulenza digitale e sviluppo software, attiva da anni nella progettazione e realizzazione di soluzioni integrate a supporto della riorganizzazione dei processi aziendali. L’approccio è orientato alla semplicità d’uso e alla solidità architetturale, con una gestione diretta di tutte le fasi del ciclo di vita delle soluzioni digitali: sviluppo, distribuzione e implementazione.

La Business Unit Quality si occupa delle attività che incidono sulla qualità di processi, prodotti e servizi, sviluppando strumenti digitali pensati per garantire controllo, affidabilità delle informazioni e continuità operativa.

HCM: un software per governare l’intero ciclo di vita delle Risorse Umane

HCM – Human Capital Management nasce con l’obiettivo di superare una visione frammentata della funzione HR, offrendo una piattaforma unica per la gestione strutturata delle principali tematiche legate alle persone.

Il software consente di presidiare in modo integrato:

i rapporti di lavoro, con una gestione tracciabile e formalizzata delle informazioni;

la formazione e lo sviluppo delle competenze;

la valutazione delle skill e i percorsi di crescita professionale;

l’organigramma aziendale, sempre aggiornato e coerente con la struttura organizzativa;

il registro dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria;

le configurazioni di sicurezza e i profili utente;

la pianificazione delle attività attraverso il calendario.

Più che un insieme di funzionalità, HCM è progettato come un sistema coerente, in cui i dati vengono raccolti una sola volta e resi disponibili, in modo controllato, a tutti i processi HR che ne hanno bisogno.

Le Risorse Umane al centro del sistema informativo

Uno dei principi fondanti di HCM è la centralità delle persone. Il software supporta il monitoraggio dell’intero ciclo di attività legato alle Risorse Umane, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche in termini di valorizzazione delle competenze, crescita professionale e tutela della salute e della sicurezza.

La disponibilità di informazioni affidabili e sempre aggiornate consente al management di avere una visione chiara dell’organizzazione, facilitando decisioni più consapevoli e tempestive. Allo stesso tempo, la struttura del sistema favorisce una maggiore condivisione delle informazioni tra HR, responsabili di funzione e direzione.

Semplicità operativa e adozione trasversale

HCM è progettato per essere utilizzato non solo dagli specialisti HR, ma anche da altri reparti aziendali coinvolti nella gestione delle persone. Interfacce intuitive e processi chiari favoriscono l’adozione del software e riducono il rischio di errori operativi.

La semplicità d’uso non compromette il livello di controllo: al contrario, consente di formalizzare i processi, migliorare la qualità dei dati e rafforzare la governance complessiva della funzione HR.

Sicurezza dei dati e conformità normativa

La gestione delle Risorse Umane comporta il trattamento di dati personali e particolari, rendendo imprescindibile il rispetto della normativa vigente. HCM è progettato nel rispetto dei principi del Gdpr, garantendo un utilizzo corretto e sicuro delle informazioni.

Il sistema consente di definire ruoli, permessi e livelli di accesso, assicurando che i dati siano consultabili solo da utenti autorizzati e per finalità coerenti con i processi aziendali.

HCM come leva di qualità e continuità organizzativa

Investire in un software come HCM significa dotarsi di una piattaforma in grado di accompagnare l’organizzazione nel tempo, contribuendo all’evoluzione dei modelli organizzativi e rafforzando la qualità dei processi HR.

Una gestione strutturata delle Risorse Umane è un elemento chiave per garantire continuità operativa, compliance e valorizzazione delle persone. HCM nasce proprio per supportare le aziende in questo percorso, diventando un elemento chiave per costruire organizzazioni più solide, consapevoli e orientate al futuro.

Articolo realizzato in collaborazione con Sanmarco Informatica