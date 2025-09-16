Registrazione dell’orario di lavoro in azienda, tutte le regole in Italia e UE

Nel mondo del lavoro moderno, sempre più flessibile e digitale, il tema della registrazione dell’orario di lavoro è diventato cruciale per le imprese. Da un lato, vi sono obblighi normativi sempre più stringenti derivanti dalla Direttiva europea sull’orario di lavoro e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE. Dall’altro, la sfida pratica per i datori di lavoro è adottare sistemi conformi ma anche agili, in un contesto di crescente diffusione del lavoro da remoto, della flessibilità oraria e delle tecnologie digitali.