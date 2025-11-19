Con l’annuncio del 18 novembre 2025, Google ha presentato Gemini 3 come nuova piattaforma di riferimento per modelli linguistici e agentici. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale rispetto a Gemini 2.5, ma di un’architettura che salda ragionamento profondo, multimodalità nativa e capacità operative tipiche degli agenti software.
intelligenza artificiale
Gemini 3, ecco i progressi che contano nell’AI: tutti i dettagli
Gemini 3 è più di un update. E’ una spinta sulla visione di lungo periodo: più forte nel ragionamento, con interfacce generative e capacità agentiche pensate esplicitamente per entrare nei flussi di lavoro di Search, Workspace, Cloud ed enterprise. Ecco come ci cambia l’uso dell’AI
Argomenti
Canali