Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

l’analisi

Gen AI nel quality engineering: perché solo poche aziende riescono a scalare

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

Il Quality Engineering passa da funzione “a valle” a disciplina continua lungo l’intero ciclo software. La Gen AI accelera test, dati e analisi, ma i dati mostrano un divario: molte aziende sperimentano, poche scalano davvero in modalità enterprise

Pubblicato il 28 gen 2026
Roberto Scolamiero

COO di Capgemini in Italia

intelligenza artificiale professionisti ai nel quality engineering

Negli ultimi anni il Quality Engineering (QE) è passato dall’essere una funzione tecnica “a valle” — concentrata su testing, correzione dei difetti e validazioni pre-rilascio — a una disciplina più ampia, che interviene lungo tutto il ciclo di vita del software: dalla definizione dei requisiti alla progettazione, dall’analisi dei rischi alla verifica continua in produzione. È un approccio che combina metodologie ingegneristiche, automazione, sicurezza, governance dei dati e conoscenza dei processi aziendali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Roberto Scolamiero
COO di Capgemini in Italia
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • digital omnibus

  • intelligenza artificiale

    AI in Europa: sistemare le regole e salvarsi dal declino

    12 Feb 2025

    di Massimo Borgobello

    Condividi
  • bias nellIA ia e disuguaglianze di genere bias di conferma IA

  • shadow ai

    AI generativa: ecco quando diventa un rischio per le aziende

    10 Giu 2025

    di Angelo Jannone

    Condividi
  • HR digital transformation IA nei processi HR Intelligenza artificiale nell'HR

  • risorse umane

    AI nei processi HR: come bilanciare innovazione e compliance

    24 Giu 2025

    di Gioia De Cata

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x