Hidden factory: eliminare sprechi invisibili in fabbrica in 5 mosse

Ogni giorno, nelle fabbriche italiane, una parte rilevante della capacità produttiva si disperde in rilavorazioni, inefficienze e sprechi. È la “hidden factory”: nessuna dashboard la mostra, ma erode margini e competitività, lasciando spazio a costi sommersi e opportunità non sfruttate.

La buona notizia: oggi il MES (Manufacturing Execution System) può trasformare questa opacità in valore strategico. Il sistema, infatti, raccoglie in tempo reale i dati da macchine, persone e processi, li collega tra loro e li trasforma in informazioni operative per decidere come produrre meglio (meno sprechi, meno rilavorazioni, più efficienza).