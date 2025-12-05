Ogni giorno, nelle fabbriche italiane, una parte rilevante della capacità produttiva si disperde in rilavorazioni, inefficienze e sprechi. È la “hidden factory”: nessuna dashboard la mostra, ma erode margini e competitività, lasciando spazio a costi sommersi e opportunità non sfruttate.
La buona notizia: oggi il MES (Manufacturing Execution System) può trasformare questa opacità in valore strategico. Il sistema, infatti, raccoglie in tempo reale i dati da macchine, persone e processi, li collega tra loro e li trasforma in informazioni operative per decidere come produrre meglio (meno sprechi, meno rilavorazioni, più efficienza).
Hidden factory: eliminare sprechi invisibili in fabbrica in 5 mosse
La hidden factory non è solo un tema di impianto, ma di visibilità manageriale: costi indiretti non misurati, KPI distorti, dati frammentati. Un MES evoluto, integrato con AI e IIoT, permette di collegare fabbrica e decisioni di business, abilitando una vera governance data-driven
MES Manager | Center of Excellence “Manufacturing & Operations” di Capgemini Engineering in Italia
