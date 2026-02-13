Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

IA nelle imprese italiane: come cambiano team, processi e governance

Le imprese italiane adottano l’intelligenza artificiale in modo strutturato: l’80% ha riorganizzato i team, il 75% la usa per pianificazione. Cresce l’occupazione, con nuovi ruoli emergenti. Gli investimenti si concentrano su competenze, sicurezza dati e governance responsabile

Pubblicato il 13 feb 2026
Luca Savoia

Consulting Leader, Forvis Mazars

L’intelligenza artificiale è entrata in modo strutturale nei processi delle imprese italiane. È una rivoluzione profonda e ineludibile, la cui accelerazione e democratizzazione si fondano sul successo della digitalizzazione, dell’informatizzazione e dell’uso dei dati.

S
Luca Savoia
Consulting Leader, Forvis Mazars
