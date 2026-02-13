L’intelligenza artificiale è entrata in modo strutturale nei processi delle imprese italiane. È una rivoluzione profonda e ineludibile, la cui accelerazione e democratizzazione si fondano sul successo della digitalizzazione, dell’informatizzazione e dell’uso dei dati.
IA nelle imprese italiane: come cambiano team, processi e governance
Le imprese italiane adottano l’intelligenza artificiale in modo strutturato: l’80% ha riorganizzato i team, il 75% la usa per pianificazione. Cresce l’occupazione, con nuovi ruoli emergenti. Gli investimenti si concentrano su competenze, sicurezza dati e governance responsabile
