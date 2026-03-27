“I dati sono il nuovo petrolio” è un’espressione che ha dominato l’ultimo decennio, ma oggi il messaggio è cambiato: il greggio da solo non basta, serve un apparato capace di trasformarlo in energia cinetica per le imprese. Durante l’evento LENS – Digitale e Intelligenza Artificiale: una priorità strategica per Italia ed Europa, Giovanni Miragliotta, Direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, ha presentato una visione lucida e pragmatica del prossimo futuro. Se i dati sono il carburante, l’AI come motore di crescita è l’unica tecnologia in grado di convertire questo potenziale in un vantaggio competitivo reale, a patto di superare i colli di bottiglia strutturali che ancora frenano l’Italia e il Vecchio Continente. Tra la necessità di una visione istituzionale centralizzata e l’urgenza di un trasferimento tecnologico più efficace, la sfida per il 2026 è chiara: smettere di essere solo spettatori della rivoluzione d’oltreoceano per diventarne protagonisti attivi.
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L’AI come motore di crescita: le sfide dell’innovazione italiana
L’intelligenza artificiale come motore pulsante dell’economia: Giovanni Miragliotta (Politecnico di Milano) traccia la rotta al convegno LENS 2026
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