Mentre le aziende sono ancora impegnate nell’implementazione dell’intelligenza artificiale nei propri processi e strutture aziendali, si profila già all’orizzonte un nuovo ruolo per queste tecnologie: quello di consulente organizzativo in grado di suggerire modifiche che le stesse aziende potrebbero non aver preso in considerazione.
L’AI diventa consulente: così ridisegna le aziende
L’intelligenza artificiale si prepara a un nuovo ruolo nelle imprese: quello di consulente organizzativo. Attraverso l’analisi dei processi reali, l’AI può individuare discrepanze e inefficienze, suggerendo modifiche che le aziende non avrebbero considerato autonomamente
