Leadership in ambienti complessi: il modello degli sciami

La leadership tradizionale è insufficiente in un mondo complesso. Gli sciami di leadership offrono una nuova prospettiva, migliorando collaborazione, adattabilità e capacità di risolvere sfide dinamiche. Un modello più umano ed efficace per affrontare l’incertezza

Pubblicato il 28 ago 2025
Francesco Fanelli

Managing Director, VP @ BTS Italy

La leadership tradizionale non può più risolvere le sfide di un mondo aziendale sempre più ad alta complessità e dinamicità. L’approccio “business as usual” non è più sufficiente e può anzi diventare parte del problema. Eppure, in molte organizzazioni, i leader continuano a operare secondo schemi obsoleti, chiedendosi, sbagliando, “cos’altro posso fare per far sì che tutti i membri del mio team facciano ciò che voglio e ritengo giusto?”

L’impresa aumentata: strategia e scenari dell’IA nel 2025

Di fronte a questa realtà, proponiamo un modo diverso di guidare: gli sciami di leadership. Ispirati da principi quali lo scopo comune, la collaborazione e il coordinamento collettivo, la flessibilità organizzativa, l’adattamento intelligente e l’espansione delle capacità, gli sciami aprono nuovi modi di empatizzare, pensare e mobilitare gli sforzi.

Questo approccio permette di generare nuove possibilità e di risolvere le sfide attuali e future con un modello di leadership più allineato alle esigenze del mondo che verrà, invitando il leader a ripensare completamente il mondo che lo circonda attraverso domande come “qual è la cultura e l’ambiente di squadra di cui abbiamo bisogno per coinvolgere e collaborare al massimo tutti?”.

Cinque capacità chiave per mettere in pratica la leadership a sciami

Per guidare efficacemente all’interno di ecosistemi operativi complessi e mettere in pratica ciò che chiamiamo leadership a sciami, evidenziamo cinque capacità chiave:

Mobilitare l’azione collettiva (e l’intelligenza) verso uno scopo comune

In tempi di incertezza, è essenziale mantenere viva la speranza e allineare tutti intorno a uno scopo condiviso. I leader mobilitano i loro team generando energia collettiva per andare avanti, anche di fronte a grandi sfide. Come si fa? Allineando costantemente le persone a uno scopo ispiratore e riconoscendo i piccoli risultati che mantengono alta la motivazione.

Agire con leadership empatica e relazionale, promuovendo connessione e fiducia

Oltre all’empatia, i leader devono costruire e mantenere legami profondi e autentici con il proprio team e con gli altri interlocutori quotidiani. Oggi più che mai è essenziale creare un ambiente di sicurezza psicologica ed emotiva che consenta una comunicazione aperta e trasformativa.

Pertanto, è essenziale che il leader sia presente, pratichi l’ascolto attivo e adotti uno stile di leadership empatico e relazionale, in grado di rafforzare i legami umani all’interno del team.

Cogliere l’attimo

Semplicità e velocità sono alleate in ambienti in continua evoluzione. I leader devono promuovere costantemente una cultura agile e resiliente, in cui le decisioni vengano prese rapidamente e le opportunità non vengano perse.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario sfidare lo status quo, eliminare la burocrazia superflua e dare priorità alle azioni rapide che portano al successo.

Governare il cambiamento continuo

In un contesto in cui la discontinuità e la trasformazione costante rappresentano la nuova normalità, la leadership richiede la capacità di immaginare futuri alternativi e di promuovere cicli di apprendimento continuo.

Ciò implica monitorare costantemente l’evoluzione delle competenze chiave, individuando quelle da acquisire, consolidare o disimparare, al fine di mantenere un vantaggio competitivo sostenibile.

Il leader ha il compito di creare contesti psicologicamente sicuri in cui sperimentare, cogliere l’errore come leva di apprendimento e adattare le strategie in modo agile e proattivo. In questo scenario, la capacità di apprendere rapidamente diventa un asset strategico, così come l’abilità di leggere segnali deboli e tradurli in azioni concrete.

Fare spazio alla crescita

La leadership di oggi deve permettere a ogni persona di crescere ed evolversi, promuovendo l’accettazione di sé, l’apprendimento continuo e la collaborazione autentica.

A tal fine, è necessario creare reti che favoriscano l’autonomia e la responsabilità e che incoraggino ogni persona a guidare attivamente il proprio sviluppo.

Ecco perché è importante lavorare per sviluppare leader che non solo agiscono in modo più efficace, ma siano anche in grado di applicare questi principi per mobilitare i team, costruire relazioni autentiche, operare con agilità, anticipare le interruzioni e dare spazio alla crescita collettiva all’interno delle loro organizzazioni.

L’impatto dell’adozione di questo nuovo modello di leadership può essere profondo e trasformativo. Gli sciami di leadership consentono di creare ecosistemi organizzativi in cui ogni membro si sente valorizzato, stimolato e ispirato a contribuire al successo comune. Questo prepara le aziende a sviluppare culture più resilienti, dinamiche e adattive di fronte al costante cambiamento che oggi ci sfida tutti.

In un mondo sempre più incerto, la leadership non consiste nell’imporre risposte univoche, ma nel mobilitare l’azione collettiva, creare connessioni reali, sfruttare lo slancio del cambiamento, anticipare le discontinuità e creare ambienti in cui tutti possano evolvere. La vera leadership oggi consiste nel promuovere comunità agili, resilienti e profondamente umane.

