Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

approfondimento

Logistica digitale, così rende più competitivi trasportatori e spedizionieri

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

La logistica italiana è ancora frammentata e poco digitalizzata, ma il bando LogIN e gli standard europei come eFTI ed e-CMR offrono a migliaia di imprese l’opportunità di innovare processi, documenti e piattaforme, collegandosi alla Piattaforma Logistica Nazionale

Pubblicato il 10 dic 2025
Giorgio Gotto

referente area digital Fedespedi

Alessandro Pitto

presidente di Fedespedi

logistica (1)

La logistica è il sistema circolatorio dell’economia: ogni giorno muove merci, collega imprese e territori, sostiene la competitività del Made in Italy. Eppure rimane ancora uno dei settori più frammentati e meno digitalizzati. Documenti cartacei, sistemi che non dialogano tra loro, procedure lente e complesse rallentano la catena del valore e generano costi che pesano su tutto il sistema produttivo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

G
Giorgio Gotto
referente area digital Fedespedi
Seguimi su
P
Alessandro Pitto
presidente di Fedespedi
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • AI LAVORO STUDI misure di distanza intelligenza artificiale ia e sicurezza sul lavoro futuro del lavoro IA sicurezza lavoro

  • intelligenza artificiale

    AI alleata dei lavoratori: i 5 pilastri di una nuova cultura aziendale

    11 Set 2025

    di Alessandro Castelli e Giacomo Marchiori

    Condividi
  • regolamento macchine

  • la guida

    Regolamento macchine, come prepararsi: i consigli per le aziende

    22 Mag 2025

    di Heiko Adamczyk, Emanuele Ermini e Richard Springer

    Condividi
  • gestione documenti cartacei Emissione scontrino e relativa fattura; agevolazioni ZES; archiviazione elettronica

  • approfondimento

    Commercialisti e antiriciclaggio, cosa dicono le nuove regole tecniche

    12 Mar 2025

    di Federico Coltro

    Condividi