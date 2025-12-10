Logistica digitale, così rende più competitivi trasportatori e spedizionieri

La logistica è il sistema circolatorio dell’economia: ogni giorno muove merci, collega imprese e territori, sostiene la competitività del Made in Italy. Eppure rimane ancora uno dei settori più frammentati e meno digitalizzati. Documenti cartacei, sistemi che non dialogano tra loro, procedure lente e complesse rallentano la catena del valore e generano costi che pesano su tutto il sistema produttivo.