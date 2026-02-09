OpenAI Frontier, Google Vertex AI e Ms Azure al confronto

piattaforme AI aziendali

L’AI enterprise si consolida come infrastruttura aziendale: modelli avanzati, cloud e governance rendono possibile passare dai prototipi alla produzione. OpenAI Frontier punta su agenti orchestrati e memoria operativa, Google Vertex AI integra MLOps e ciclo di vita dei modelli, Microsoft Azure AI privilegia integrazione, sicurezza e servizi modulari per l’adozione su larga scala