Con l’annuncio del 5 febbraio 2026, OpenAI ha portato sul mercato Frontier (OpenAI Frontier), una piattaforma pensata per costruire, distribuire e governare agenti AI come “co-worker” digitali, con contesto condiviso, permessi e confini operativi chiari. L’arrivo di Frontier significa passare dall’AI usata a singoli casi d’uso all’AI come strato di orchestrazione che collega dati e strumenti aziendali.
OpenAI Frontier, Google Vertex AI e Ms Azure al confronto
L’AI enterprise si consolida come infrastruttura aziendale: modelli avanzati, cloud e governance rendono possibile passare dai prototipi alla produzione. OpenAI Frontier punta su agenti orchestrati e memoria operativa, Google Vertex AI integra MLOps e ciclo di vita dei modelli, Microsoft Azure AI privilegia integrazione, sicurezza e servizi modulari per l’adozione su larga scala
