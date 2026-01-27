Il design guidato dalla simulazione sta rivoluzionando il settore della robotica industriale, consentendo di progettare sistemi più performanti attraverso l’ottimizzazione digitale preventiva.
Design e simulazione
Robot industriali: come ridurre peso e consumi senza rinunce
L’ingegneria guidata dalla simulazione ridisegna la robotica industriale. Analisi digitali preventive consentono di testare configurazioni ottimali, ridurre massa e inerzia, migliorare cicli produttivi e diminuire l’impatto ambientale. Tre casi studio dimostrano vantaggi concreti in termini di ROI e sostenibilità
