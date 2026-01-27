Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Robot industriali: come ridurre peso e consumi senza rinunce

L’ingegneria guidata dalla simulazione ridisegna la robotica industriale. Analisi digitali preventive consentono di testare configurazioni ottimali, ridurre massa e inerzia, migliorare cicli produttivi e diminuire l’impatto ambientale. Tre casi studio dimostrano vantaggi concreti in termini di ROI e sostenibilità

Pubblicato il 27 gen 2026
Standard multipurpose robot and CNC vision measuring system industrial technology

Il design guidato dalla simulazione sta rivoluzionando il settore della robotica industriale, consentendo di progettare sistemi più performanti attraverso l’ottimizzazione digitale preventiva.

Cecilia Callegari
BDR Altair
