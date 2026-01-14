Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

ia e geopolitica

Sovranità digitale, proteggere i dati in un mondo diviso: strategie per le imprese

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

La sovranità dei dati emerge come priorità strategica per governi e imprese. L’intelligenza artificiale e le tensioni geopolitiche ridefiniscono le regole sulla gestione delle informazioni. Europa e Asia sviluppano modelli normativi distinti. Le aziende devono adottare strategie ibride e partnership selettive

Pubblicato il 14 gen 2026
Alessio Branchesi

country manager per l'Italia di Pure Storage

data governance aziendale ia e dataset aziendali; KYC

La sovranità dei dati è diventata una priorità strategica nel panorama tecnologico globale. L’espansione dell’intelligenza artificiale e l’evoluzione del contesto geopolitico pongono nuove domande su chi controlla le informazioni e secondo quali regole, trasformando radicalmente l’approccio di governi e aziende alla gestione del patrimonio informativo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

B
Alessio Branchesi
country manager per l'Italia di Pure Storage
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • intelligenza artificiale pmi startup (1) AI in azienda fiducia nell’intelligenza artificiale ia nelle pmi

  • strategia

    IA nelle PMI: perché l’Italia può (e deve) accelerare

    16 Ott 2025

    di Massimo Dionisi

    Condividi
  • Scuola digitale gamification

  • scenario

    Gamification nei corsi di formazione aziendale, come adottare la giusta strategia

    03 Apr 2025

    di Maurizio Carmignani

    Condividi
  • Infrastrutture e natura: il binomio per una crescita sostenibile

  • la guida

    CSRD, come applicare la direttiva Corporate sustainability reporting

    19 Mag 2025

    di Andrea Luciano e Marco Troglia

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x