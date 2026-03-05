Trust gap nelle imprese familiari: la governance digitale è la soluzione

In Italia, il passaggio generazionale nelle imprese familiari continua a rappresentare una delle principali incognite sulla continuità del tessuto produttivo. È in questo snodo che il divario tra generazioni – il cosiddetto trust gap – può trasformarsi da fattore di rischio a leva di innovazione.

Il trust gap non è solo distanza anagrafica, bensì differenza di linguaggi, percezione del rischio, orizzonti temporali. La generazione dei fondatori tende a privilegiare il controllo diretto, la conoscenza informale, le relazioni personali costruite nel tempo.

I successori più giovani portano, invece, una visione maggiormente orientata a dati, piattaforme digitali, nuove tecnologie, ma spesso faticano a trovare spazio reale nei processi decisionali. Il passaggio generazionale diventa un conflitto latente tra chi teme di “perdere il timone” e chi si sente confinato in ruoli di facciata.

Passaggio generazionale e governance digitale come ponte tra generazioni

In questa prospettiva, la governance è il punto di collegamento tra dimensione relazionale e dimensione digitale. Organi come family council o advisory board misti, nei quali siedono sia membri della famiglia di diverse generazioni sia manager esterni, possono trasformare il confronto in un processo strutturato.

Se a ciò si affiancano strumenti digitali di comunicazione e condivisione delle informazioni – dal portale del consiglio al data room permanente – il dialogo intergenerazionale diventa non più episodico ma parte di un flusso continuo, tracciabile e trasparente.

Assetti adeguati e governance digitale tra IT, reporting e cybersecurity

Su questo quadro, si innesta il tema, ormai centrale, degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”. La riforma dell’articolo 2086 del codice civile ha reso esplicito il dovere, per l’imprenditore che opera in forma societaria, di dotarsi di assetti idonei non solo a gestire l’impresa, ma anche a intercettare per tempo segnali di crisi.

In un contesto in cui la trasformazione digitale permea ogni processo, parlare di assetti adeguati senza considerare la dimensione IT e cyber significa ragionare a metà. Sistemi informativi integrati, flussi di reporting affidabili, presidi di sicurezza informatica e piani di continuità operativa sono oggi componenti essenziali dell’architettura di governance.

Passaggio generazionale e governance digitale come verifica degli assetti

Il passaggio generazionale rappresenta, da questo punto di vista, una finestra naturale per interrogarsi sulla reale adeguatezza degli assetti in chiave digitale.

L’impresa è chiamata a guardarsi allo specchio e a chiedersi se i propri processi siano all’altezza non solo del cambio di leadership, ma anche di un ecosistema in cui dati, cybersecurity e compliance regolatoria diventano fattori di sopravvivenza.

Maturità digitale: processi, tecnologie e cultura organizzativa

In questo contesto acquista rilievo il concetto di “maturità digitale”. Non basta avere un gestionale o utilizzare qualche applicazione in cloud per poter definire un’azienda “digitale”.

La maturità si misura piuttosto nella coerenza complessiva tra processi, tecnologie e cultura organizzativa: nella capacità di usare i dati per decidere e integrare i flussi informativi tra funzioni, di governare il rischio cyber con approcci strutturati.

Ruolo degli eredi tra innovazione e partecipazione formale

In questo percorso, i giovani eredi possono diventare sponsor naturali della transizione digitale: sono “nativi digitali” e certamente più inclini a utilizzare piattaforme collaborative, a sperimentare strumenti di analisi dati, a valutare impatti tecnologici e reputazionali delle scelte di business.

Tuttavia, se non trovano canali formali di partecipazione, queste energie rischiano di rimanere inespresse o di tradursi in conflitti. Inserirli in comitati dedicati all’innovazione, affidar loro la responsabilità di specifici progetti digitali, prevedere percorsi di ingresso graduale negli organi di amministrazione sono scelte che permettono di trasformare una tensione potenziale in un motore di cambiamento.

Strumenti giuridici e impresa piattaforma nella governance digitale

Sul versante giuridico, sempre più famiglie imprenditoriali scelgono di strutturare il passaggio generazionale attraverso holding di famiglia, patti di famiglia, clausole di gradimento e diritti particolari nelle società operative.

Questi strumenti, se ben progettati, consentono di separare i piani e i ruoli – proprietà, gestione, lavoro in azienda – disegnando un equilibrio tra generazioni coerente con la storia e le prospettive dell’impresa.

La vera innovazione, oggi, sta nel leggerli come parte di una più ampia “impresa piattaforma”: un ecosistema di relazioni tra famiglia, manager, banche, fornitori e PA, orchestrato da regole di governance e abilitato da infrastrutture digitali.

Passaggio generazionale e governance digitale nei documenti: workflow, firme e accessi

Digitalizzare statuti, patti e protocolli di famiglia non significa soltanto archiviarli in formato pdf, bensì integrarli in un sistema documentale strutturato, con workflow approvativi, versioning, firme elettroniche qualificate, livelli di accesso differenziati.

Significa collegare le regole di governance a policy interne su sicurezza informatica, gestione dei dati, uso delle piattaforme collaborative, prevedendo che queste policy possano essere aggiornate con procedure snelle ma tracciate. In questa prospettiva, il portale di corporate governance o il board portal non è un gadget tecnologico, ma il luogo in cui si manifesta, in concreto, la capacità dell’impresa di rendere trasparenti e verificabili le decisioni strategiche – incluse quelle che riguardano il passaggio del testimone.

Roadmap per una PMI familiare verso governance digitale e successione

Per rendere più concreta questa trasformazione, può essere utile immaginare la roadmap di una tipica PMI familiare che si avvia al passaggio generazionale.

Diagnosi: mappatura governance e sistemi digitali

In una prima fase, di diagnosi, l’azienda avvia una mappatura della governance esistente (chi decide cosa, con quali strumenti, su quali informazioni) e dei propri sistemi digitali: gestionali, applicazioni verticali, modalità di scambio documentale, presidi cyber.

Progettazione: architettura futura e priorità digitali

In una seconda fase, di progettazione, il focus si sposta sull’architettura futura. È il momento in cui si ridisegnano statuto e patti di famiglia, si definiscono con maggiore chiarezza ruoli e tempi della successione, si individuano alcune priorità digitali coerenti con il modello di business (ad esempio, un sistema ERP in cloud, strumenti di business intelligence, misure minime di cybersecurity).

In parallelo, si delinea un percorso di ingresso strutturato dei giovani eredi nella governance.

Esecuzione e monitoraggio: strumenti, delibere e indicatori chiave

La terza fase è quella dell’esecuzione e del monitoraggio. Qui la differenza la fanno la coerenza e la capacità di misurare. La scelta di un portale di governance o di strumenti di collaborazione avanzati per organi sociali e famiglia permette di dare continuità al lavoro iniziato, rendendo accessibili documenti, delibere, piani industriali, report di rischio.

Pochi indicatori chiave – digitalizzazione dei processi, uso effettivo degli strumenti, incidenti cyber, partecipazione agli organi misti – permettono di verificare se il passaggio generazionale genera anche il salto di qualità digitale.

Passaggio generazionale e governance digitale: dal trust gap alla tensione creativa

Alla fine di questo percorso, il trust gap tra generazioni non scompare, ma cambia natura: da fattore di blocco diventa tensione creativa, incanalata dentro regole e strumenti che consentono all’impresa di crescere.