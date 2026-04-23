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Workspace agents di ChatGPT: oltre il prompt verso i workflow

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OpenAI introduce i workspace agents per spostare l’IA dalla logica del prompt a quella dei processi condivisi. L’attenzione passa dalla qualità della risposta alla gestione di flussi operativi complessi, con strumenti, regole e supervisione. Il risultato è un modello più vicino al lavoro reale. Vediamo come

Pubblicato il 23 apr 2026
Giovanni Masi

Computer Science Engineer

workspace agents chatgpt

Nel lessico dell’industria dell’Intelligenza Artificiale la parola “agente” compare ormai ovunque, spesso circondata da una quantità di ambiguità non trascurabile.

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Giovanni Masi
Giovanni Masi
Computer Science Engineer

Ingegnere Informatico e dell’Automazione, con specializzazione in Cybersecurity e Intelligenza Artificiale. Coordina il gruppo di lavoro sull’Intelligenza Artificiale presso l’Ordine degli Ingegneri. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’Information Technology, ha maturato competenze avanzate nella progettazione e sviluppo di architetture software, nella gestione di infrastrutture IT complesse, nell’implementazione di strategie di cybersecurity e nella creazione di modelli di Intelligenza Artificiale. Svolge attività accademica come cultore della materia presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università eCampus. È autore e docente dei corsi “Intelligenza Artificiale per Ingegneri” e “Intelligenza Artificiale Generativa e Prompt Engineering” erogati presso l’Ordine degli Ingegneri, nell’ambito delle attività formative specialistiche rivolte ai professionisti del settore. Ha inoltre tenuto seminari sull’Intelligenza Artificiale presso la Pontificia Università Antonianum. Autore di numerosi articoli di settore, pubblicati su riviste scientifiche, nei quali approfondisce tematiche legate alla ricerca applicata nella Generative AI. Ha partecipato a importanti progetti di ricerca, tra cui “BioGene”, un progetto supportato da NASA GeneLab, finalizzato all’analisi e all’estrazione di dati genomici da esperimenti spaziali e “Classificazione del livello di ossidazione dell’olio”, uno studio innovativo condotto in collaborazione con l’Università Ben Gurion del Negev (Israele), volto all’analisi e alla classificazione dei processi di ossidazione negli oli.

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