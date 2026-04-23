Nel lessico dell’industria dell’Intelligenza Artificiale la parola “agente” compare ormai ovunque, spesso circondata da una quantità di ambiguità non trascurabile.
intelligenza artificiale
Workspace agents di ChatGPT: oltre il prompt verso i workflow
OpenAI introduce i workspace agents per spostare l’IA dalla logica del prompt a quella dei processi condivisi. L’attenzione passa dalla qualità della risposta alla gestione di flussi operativi complessi, con strumenti, regole e supervisione. Il risultato è un modello più vicino al lavoro reale. Vediamo come
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