AI strategica: quando l’intelligenza artificiale diventa potere

L’AI strategica non è una proiezione futura: è già la cornice entro cui si ridefiniscono sovranità, competizione geopolitica e architetture di potere. Comprendere questa trasformazione significa rileggere il ruolo dell’intelligenza artificiale non come strumento, ma come infrastruttura critica dell’interesse nazionale.

Dall’innovazione al potere: la nuova dimensione dell’AI strategica

Negli ultimi anni con grande enfasi l’intelligenza artificiale è stata raccontata come tecnologia abilitante, parlando di efficienza produttiva, automazione, ottimizzazione dei processi, analisi predittiva. Oggi con una grandissima accelerazione, l’AI sta progressivamente abbandonando la sola dimensione dell’innovazione per entrare con prepotenza in quella dell’interesse nazionale.

Il punto di svolta che sicuramente riguarda l’avanzamento tecnico dei modelli generativi o dei sistemi di apprendimento automatico, coinvolge in realtà la loro integrazione nei processi decisionali pubblici, nella pianificazione industriale, nella sicurezza nazionale e nelle dinamiche geopolitiche. L’AI assume le caratteristiche di un’infrastruttura strategica, comparabile alle reti energetiche, ai sistemi di telecomunicazione o alle piattaforme satellitari.

Quando una tecnologia diventa infrastruttura, il suo controllo oltre ad essere una questione di mercato, diventa soprattutto una questione di potere.

Modelli fondazionali e concentrazione di capacità

L’emergere dei modelli fondazionali (foundation models, ovvero modelli di intelligenza artificiale addestrati su grandi quantità di dati generali, riutilizzabili come base per molte applicazioni diverse), ha modificato la struttura dell’ecosistema AI. Questi sistemi, addestrati su quantità massive di dati rappresentano un livello infrastrutturale dell’intelligenza artificiale.

Il loro sviluppo richiede tre risorse critiche che possiamo così specificare: accesso a grandi volumi di dati, capacità computazionale avanzata e competenze altamente specializzate. Evidente che la conseguenza della concentrazione di tali risorse in un numero ristretto di attori globali, produce una nuova forma di asimmetria tecnologica.

Chi controlla i modelli controlla l’innovazione

Chi controlla modelli di base, dataset strategici e infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni influenza la direzione dell’innovazione, la disponibilità di strumenti per terzi e la configurazione degli ecosistemi digitali nazionali. La capacità computazionale, misurata in termini di potenza di calcolo e accesso a chip avanzati, assume inoltre una valenza geopolitica comparabile al controllo delle materie prime energetiche.

AI Act e high-risk systems: la regolazione come strumento di potere

L’adozione dell’AI Act da parte dell’Unione Europea ha sicuramente segnato un passaggio rilevante perché la regolazione dell’intelligenza artificiale viene oggi configurata come architettura di governance. La classificazione dei sistemi ad alto rischio, gli obblighi di trasparenza, i requisiti di gestione del rischio e le responsabilità per i fornitori incidono sulla struttura del mercato e sulla configurazione degli investimenti.

La regolazione non opera esclusivamente come strumento di tutela dei diritti fondamentali sia chiaro, ma contribuisce a definire standard globali. E vivendo all’interno di un contesto di competizione tecnologica tra Stati Uniti, Unione Europea e Cina, la capacità di fissare le regole del gioco assume indubbiamente un valore strategico.

Il controllo normativo dei sistemi ad alto rischio, inclusi quelli impiegati in ambito sanitario, finanziario, giudiziario e di sicurezza pubblica, delimita le modalità attraverso cui l’AI può incidere sulle decisioni collettive. Da questo ne deriva che la governance dell’AI diventa così governance del potere tecnologico.

Dati, infrastrutture computazionali e sovranità digitale

Un punto fermo da cui partire sempre quando si parla di AI è quello che i dati costituiscono la materia prima dell’intelligenza artificiale. La loro disponibilità, qualità e interoperabilità determinano la performance dei modelli. La politica dei dati, inclusi data spaces europei, strategie nazionali e normative sulla condivisione, si intreccia con la questione della sovranità digitale.

Parallelamente, la capacità computazionale avanzata dipende da infrastrutture fisiche, pensiamo ai data center, ai sistemi di high performance computing (HPC), alle catene di approvvigionamento di semiconduttori. E le restrizioni all’export di chip avanzati, adottate in contesti geopolitici specifici, dimostrano come il controllo della capacità di calcolo venga percepito come una leva strategica.

Il triangolo infrastrutturale: dati, modelli e potenza di calcolo

Il nesso tra dati, modelli e potenza di calcolo definisce un triangolo infrastrutturale. La sua configurazione incide sulle traiettorie decisionali future, poiché sistemi di AI integrati nei processi pubblici e privati contribuiscono a orientare scelte economiche, allocazione di risorse e valutazioni di rischio.

AI come moltiplicatore decisionale: quando l’algoritmo delimita le scelte

Altra riflessione necessaria è che l’intelligenza artificiale interviene sempre più nella fase di pre-decisione, attraverso analisi predittiva, scoring, profilazione, ottimizzazione di scenari. Questo significa che anche quando la decisione finale resta umana, il perimetro delle opzioni viene delimitato da modelli algoritmici.

La questione assume un rilievo anche in questo caso strategico quando tali modelli sono sviluppati, addestrati e controllati da attori esterni al perimetro nazionale. La dipendenza tecnologica può tradursi in dipendenza cognitiva, poiché le categorie interpretative incorporate nei sistemi influenzano la valutazione delle alternative.

L’AI strategica si colloca quindi nell’intersezione tra tecnologia, sicurezza nazionale e politica industriale. La capacità di sviluppare modelli autonomi, proteggere dataset sensibili e garantire infrastrutture computazionali resilienti diventa componente della sicurezza complessiva.

Verso una dottrina dell’AI strategica

L’AI come infrastruttura di potere richiede come diretta conseguenza una dottrina integrata e pertanto politiche industriali, investimenti in ricerca, formazione specialistica e cooperazione internazionale devono convergere in una visione coerente.

L’interesse nazionale non si esaurisce nella produzione di applicazioni innovative, ma anzi, oggi deve includere la capacità di definire standard, proteggere asset critici e ridurre dipendenze strutturali. In questo nuovo paradigma, l’AI Act, le strategie nazionali sull’intelligenza artificiale e i programmi europei per l’high performance computing rappresentano nuovi strumenti di architettura strategica.

La transizione dall’AI come tecnologia abilitante all’AI come infrastruttura di potere caratterizza come anticipato un mutamento di paradigma. Il controllo di modelli, dati e capacità computazionale influenza la configurazione delle scelte future e la sovranità tecnologica assume una dimensione concreta e misurabile, in cui regolazione, innovazione e sicurezza inevitabilmente convergono.

Bibliografia

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