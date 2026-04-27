Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Industry 4.0/Innovazione in azienda Intelligenza Artificiale Sanità digitale Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Guide alla scelta tech Libri Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

l'analisi

Algoritmi e società digitale: perché serve la sensitivity analysis

Home Cultura e società digitali
Indirizzo copiato

La sensitivity analysis digitale estende l’analisi di sensibilità ai sistemi socio-tecnologici complessi. Algoritmi, piattaforme e dati producono effetti non lineari su economia, opinione pubblica e fiducia istituzionale, rendendo necessari modelli predittivi, audit dinamici e strumenti di governance algoritmica

Pubblicato il 27 apr 2026
Davide Liberato lo Conte

PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome

algoritmi di prezzo (1) sensitivity analysis degli algoritmi

Per decenni, la sensitivity analysis è stata uno strumento centrale nei modelli economico-finanziari. Serviva a rispondere a una domanda chiave: cosa succede se una variabile cambia? Come reagisce il sistema?

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Davide Liberato lo Conte
PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • infrastruttura fibra nazionale agendadigitale infrastrutture critiche

  • l'analisi

    Fibra FTTH nelle aree bianche: quanto vale per economia e lavoro

    18 Mar 2026

    di Claudio Rossetti e Marco Vulpiani

    Condividi
  • Europa

  • Quadro finanziario

    Qfp 2028-2034: 55 miliardi per il digitale in Europa

    18 Lug 2025

    di Stefano da Empoli

    Condividi
  • ricerca e innovazione cloud banking comunicazione digitale futuro del lavoro

  • sociologia dei media

    Da McLuhan ai social: nella comunicazione digitale l'utente è il medium

    08 Mag 2025

    di Marino D'Amore

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x