Per decenni, la sensitivity analysis è stata uno strumento centrale nei modelli economico-finanziari. Serviva a rispondere a una domanda chiave: cosa succede se una variabile cambia? Come reagisce il sistema?
l'analisi
Algoritmi e società digitale: perché serve la sensitivity analysis
La sensitivity analysis digitale estende l’analisi di sensibilità ai sistemi socio-tecnologici complessi. Algoritmi, piattaforme e dati producono effetti non lineari su economia, opinione pubblica e fiducia istituzionale, rendendo necessari modelli predittivi, audit dinamici e strumenti di governance algoritmica
PhD Post-doc Research Fellow in Management Department of Management Sapienza University of Rome
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