Cavi sottomarini, perché l’UE investe nella loro sicurezza

L’Unione europea ha stanziato 347 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e la resilienza dei cavi sottomarini, infrastrutture considerate ormai critiche per la sovranità tecnologica e la stabilità delle reti digitali del continente. L’investimento, approvato dalla Commissione europea, mira esplicitamente al rafforzamento della protezione dei cavi sottomarini da minacce intenzionali e sabotaggi diretti, con interventi sulla sicurezza fisica e digitale di queste infrastrutture strategiche.

L’intervento può rientrare nella cornice strategica, geopolitica, dell’UE per una sovranità digitale.

I fondi rientrano nel programma di lavoro digitale del Meccanismo per collegare l’Europa e si inseriscono in una strategia che punta a migliorare la cooperazione tra Stati membri e istituzioni comunitarie nella prevenzione dei rischi e nella risposta rapida a eventuali attacchi, inclusi quelli di natura cyber. La misura si colloca in un contesto geopolitico caratterizzato da crescenti tensioni e da una maggiore attenzione verso le vulnerabilità delle infrastrutture critiche europee.

Sicurezza dei cavi sottomarini: l’approccio comune tra Stati membri

Secondo la vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, i nuovi investimenti rappresentano una base operativa per rafforzare l’azione europea in un contesto geopolitico sempre più instabile. L’approccio comune concordato con gli Stati membri consente di individuare con maggiore precisione le vulnerabilità e le priorità di intervento.

Come ha dichiarato la vicepresidente, sono state definite insieme le aree che richiedono un rafforzamento immediato e la collaborazione con Stati membri e stakeholder proseguirà per contrastare le minacce e investire in queste infrastrutture critiche, ritenute fondamentali per la sovranità tecnologica e la resilienza delle società connesse. La dimensione collaborativa dell’iniziativa emerge come elemento centrale della strategia europea, che riconosce la necessità di un coordinamento stretto tra i diversi livelli istituzionali e tra pubblico e privato.

Il bando da 20 milioni per rafforzare le capacità di riparazione

Accanto alla protezione, Bruxelles punta a colmare un altro nodo strategico: la capacità di riparazione dei cavi. La Commissione ha lanciato un bando da 20 milioni di euro per potenziare le capacità europee di intervento in caso di danneggiamenti.

Si tratta della prima fase di un progetto che interesserà tutti i principali bacini marittimi dell’Unione, dal Baltico al Mediterraneo fino all’Atlantico. Il progetto pilota partirà dal Mar Baltico, area che negli ultimi anni ha registrato un numero crescente di interruzioni, confermando quanto queste infrastrutture possano essere esposte ad azioni ostili o incidenti mirati. La scelta del Baltico come punto di partenza riflette le esperienze recenti in quest’area e la necessità di sviluppare risposte operative concrete a problemi concreti che si sono manifestati ripetutamente.

Il potenziamento delle capacità di riparazione costituisce un elemento essenziale della resilienza complessiva del sistema. Non basta infatti prevenire i danneggiamenti: occorre anche essere in grado di ripristinare rapidamente il funzionamento delle infrastrutture quando si verificano incidenti. Il bando da 20 milioni di euro risponde proprio a questa logica, riconoscendo che la resilienza si misura anche nella capacità di reazione agli eventi avversi. L’estensione futura del progetto a tutti i principali bacini marittimi europei garantirà una copertura completa del territorio e permetterà di sviluppare capacità di intervento distribuite geograficamente in modo strategico.

Sicurezza dei cavi sottomarini: 13 aree prioritarie e orizzonte 2040

Nel quadro di lungo periodo, la Commissione ha individuato 13 aree prioritarie per progetti di interesse europeo sui cavi sottomarini, articolate su tre cicli quinquennali fino al 2040. L’obiettivo è finanziare in modo strutturale iniziative volte a rafforzarne la resilienza, utilizzando questi progetti come riferimento per i prossimi bandi del Meccanismo per collegare l’Europa e per la pianificazione delle risorse nel futuro quadro finanziario pluriennale.

Questa pianificazione estesa nel tempo dimostra la volontà di costruire un sistema di protezione duraturo, capace di rispondere alle necessità future in modo coordinato. La definizione di cicli quinquennali successivi permette di programmare gli interventi con una visione di medio-lungo periodo, garantendo continuità agli investimenti in un settore che richiede sviluppi complessi e coordinamento tra molteplici attori.

Le 13 aree prioritarie individuate dalla Commissione costituiscono la struttura portante della strategia europea sui cavi sottomarini. La loro distribuzione su tre cicli quinquennali fino al 2040 garantisce una programmazione che va oltre i singoli mandati istituzionali e che può adattarsi all’evoluzione del contesto geopolitico e tecnologico. Questi progetti serviranno da riferimento non solo per i bandi del Meccanismo per collegare l’Europa, ma anche per la pianificazione complessiva delle risorse nei futuri quadri finanziari pluriennali dell’Unione. Si tratta di un meccanismo che dovrebbe garantire stabilità e prevedibilità agli investimenti, elementi fondamentali per progetti infrastrutturali di questa portata e complessità.

Dal Baltico agli altri bacini: vulnerabilità e risposta operativa

La tutela delle infrastrutture sottomarine è tornata al centro dell’agenda europea proprio perché i cavi rappresentano elementi essenziali per il funzionamento delle economie digitali e dei sistemi di comunicazione.

La loro vulnerabilità a minacce fisiche e cyber richiede un approccio che consideri molteplici dimensioni di rischio. Il rafforzamento della sicurezza non può limitarsi alla prevenzione, ma deve includere anche la capacità di risposta rapida agli incidenti. L’integrazione tra misure di protezione preventiva e capacità di reazione costituisce il nucleo della strategia europea, che riconosce la complessità delle sfide e la necessità di strumenti diversificati.

Il Mar Baltico ha registrato negli ultimi anni un numero crescente di interruzioni che hanno confermato quanto queste infrastrutture possano essere esposte ad azioni ostili o incidenti mirati. L’esperienza maturata in questa area servirà da modello per estendere le capacità di intervento agli altri bacini marittimi europei, dal Mediterraneo all’Atlantico. Si tratta di un approccio progressivo che permette di testare soluzioni e perfezionare procedure prima di applicarle su scala continentale, riducendo i rischi e ottimizzando l’impiego delle risorse.

Il messaggio che arriva da Bruxelles è chiaro: la sicurezza dei cavi sottomarini non è più una questione tecnica di settore, ma un pilastro della sicurezza economica, digitale e geopolitica dell’Unione europea. Gli investimenti annunciati segnano una presa di coscienza della criticità di queste infrastrutture e della necessità di proteggerle con strumenti adeguati.

La combinazione di fondi per la protezione, capacità di riparazione e pianificazione di lungo periodo delinea un approccio organico che riconosce la complessità della sfida. La cooperazione tra Stati membri diventa elemento essenziale per garantire che le misure di sicurezza siano coordinate e che le capacità di risposta siano distribuite in modo efficace sul territorio europeo. Solo attraverso un’azione comune sarà possibile garantire la resilienza di infrastrutture che sono diventate vitali per il funzionamento delle società contemporanee e per la sovranità tecnologica dell’Unione.