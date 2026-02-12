Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

geopolitica

Cavi sottomarini, perché l’UE investe nella loro sicurezza

Home Infrastrutture digitali
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

L’Ue stanzia 347 milioni per rafforzare sicurezza e resilienza dei cavi sottomarini, infrastrutture critiche per sovranità tecnologica e reti digitali. Non è più una questione tecnica di settore, ma un pilastro della sicurezza economica, digitale e geopolitica dell’Unione europea

Pubblicato il 12 feb 2026
Tommaso Diddi

analista Hermes Bay

Luisa Franchina

Presidente Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche

cavi sottomarini sicurezza

L’Unione europea ha stanziato 347 milioni di euro per rafforzare la sicurezza e la resilienza dei cavi sottomarini, infrastrutture considerate ormai critiche per la sovranità tecnologica e la stabilità delle reti digitali del continente. L’investimento, approvato dalla Commissione europea, mira esplicitamente al rafforzamento della protezione dei cavi sottomarini da minacce intenzionali e sabotaggi diretti, con interventi sulla sicurezza fisica e digitale di queste infrastrutture strategiche.

L’intervento può rientrare nella cornice strategica, geopolitica, dell’UE per una sovranità digitale.

I fondi rientrano nel programma di lavoro digitale del Meccanismo per collegare l’Europa e si inseriscono in una strategia che punta a migliorare la cooperazione tra Stati membri e istituzioni comunitarie nella prevenzione dei rischi e nella risposta rapida a eventuali attacchi, inclusi quelli di natura cyber. La misura si colloca in un contesto geopolitico caratterizzato da crescenti tensioni e da una maggiore attenzione verso le vulnerabilità delle infrastrutture critiche europee.

Sicurezza dei cavi sottomarini: l’approccio comune tra Stati membri

Secondo la vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, i nuovi investimenti rappresentano una base operativa per rafforzare l’azione europea in un contesto geopolitico sempre più instabile. L’approccio comune concordato con gli Stati membri consente di individuare con maggiore precisione le vulnerabilità e le priorità di intervento.

Come ha dichiarato la vicepresidente, sono state definite insieme le aree che richiedono un rafforzamento immediato e la collaborazione con Stati membri e stakeholder proseguirà per contrastare le minacce e investire in queste infrastrutture critiche, ritenute fondamentali per la sovranità tecnologica e la resilienza delle società connesse. La dimensione collaborativa dell’iniziativa emerge come elemento centrale della strategia europea, che riconosce la necessità di un coordinamento stretto tra i diversi livelli istituzionali e tra pubblico e privato.

Il bando da 20 milioni per rafforzare le capacità di riparazione

Accanto alla protezione, Bruxelles punta a colmare un altro nodo strategico: la capacità di riparazione dei cavi. La Commissione ha lanciato un bando da 20 milioni di euro per potenziare le capacità europee di intervento in caso di danneggiamenti.

Si tratta della prima fase di un progetto che interesserà tutti i principali bacini marittimi dell’Unione, dal Baltico al Mediterraneo fino all’Atlantico. Il progetto pilota partirà dal Mar Baltico, area che negli ultimi anni ha registrato un numero crescente di interruzioni, confermando quanto queste infrastrutture possano essere esposte ad azioni ostili o incidenti mirati. La scelta del Baltico come punto di partenza riflette le esperienze recenti in quest’area e la necessità di sviluppare risposte operative concrete a problemi concreti che si sono manifestati ripetutamente.

Il potenziamento delle capacità di riparazione costituisce un elemento essenziale della resilienza complessiva del sistema. Non basta infatti prevenire i danneggiamenti: occorre anche essere in grado di ripristinare rapidamente il funzionamento delle infrastrutture quando si verificano incidenti. Il bando da 20 milioni di euro risponde proprio a questa logica, riconoscendo che la resilienza si misura anche nella capacità di reazione agli eventi avversi. L’estensione futura del progetto a tutti i principali bacini marittimi europei garantirà una copertura completa del territorio e permetterà di sviluppare capacità di intervento distribuite geograficamente in modo strategico.

Sicurezza dei cavi sottomarini: 13 aree prioritarie e orizzonte 2040

Nel quadro di lungo periodo, la Commissione ha individuato 13 aree prioritarie per progetti di interesse europeo sui cavi sottomarini, articolate su tre cicli quinquennali fino al 2040. L’obiettivo è finanziare in modo strutturale iniziative volte a rafforzarne la resilienza, utilizzando questi progetti come riferimento per i prossimi bandi del Meccanismo per collegare l’Europa e per la pianificazione delle risorse nel futuro quadro finanziario pluriennale.

Questa pianificazione estesa nel tempo dimostra la volontà di costruire un sistema di protezione duraturo, capace di rispondere alle necessità future in modo coordinato. La definizione di cicli quinquennali successivi permette di programmare gli interventi con una visione di medio-lungo periodo, garantendo continuità agli investimenti in un settore che richiede sviluppi complessi e coordinamento tra molteplici attori.

Le 13 aree prioritarie individuate dalla Commissione costituiscono la struttura portante della strategia europea sui cavi sottomarini. La loro distribuzione su tre cicli quinquennali fino al 2040 garantisce una programmazione che va oltre i singoli mandati istituzionali e che può adattarsi all’evoluzione del contesto geopolitico e tecnologico. Questi progetti serviranno da riferimento non solo per i bandi del Meccanismo per collegare l’Europa, ma anche per la pianificazione complessiva delle risorse nei futuri quadri finanziari pluriennali dell’Unione. Si tratta di un meccanismo che dovrebbe garantire stabilità e prevedibilità agli investimenti, elementi fondamentali per progetti infrastrutturali di questa portata e complessità.

Dal Baltico agli altri bacini: vulnerabilità e risposta operativa

La tutela delle infrastrutture sottomarine è tornata al centro dell’agenda europea proprio perché i cavi rappresentano elementi essenziali per il funzionamento delle economie digitali e dei sistemi di comunicazione.

La loro vulnerabilità a minacce fisiche e cyber richiede un approccio che consideri molteplici dimensioni di rischio. Il rafforzamento della sicurezza non può limitarsi alla prevenzione, ma deve includere anche la capacità di risposta rapida agli incidenti. L’integrazione tra misure di protezione preventiva e capacità di reazione costituisce il nucleo della strategia europea, che riconosce la complessità delle sfide e la necessità di strumenti diversificati.

Il Mar Baltico ha registrato negli ultimi anni un numero crescente di interruzioni che hanno confermato quanto queste infrastrutture possano essere esposte ad azioni ostili o incidenti mirati. L’esperienza maturata in questa area servirà da modello per estendere le capacità di intervento agli altri bacini marittimi europei, dal Mediterraneo all’Atlantico. Si tratta di un approccio progressivo che permette di testare soluzioni e perfezionare procedure prima di applicarle su scala continentale, riducendo i rischi e ottimizzando l’impiego delle risorse.

Il messaggio che arriva da Bruxelles è chiaro: la sicurezza dei cavi sottomarini non è più una questione tecnica di settore, ma un pilastro della sicurezza economica, digitale e geopolitica dell’Unione europea. Gli investimenti annunciati segnano una presa di coscienza della criticità di queste infrastrutture e della necessità di proteggerle con strumenti adeguati.

La combinazione di fondi per la protezione, capacità di riparazione e pianificazione di lungo periodo delinea un approccio organico che riconosce la complessità della sfida. La cooperazione tra Stati membri diventa elemento essenziale per garantire che le misure di sicurezza siano coordinate e che le capacità di risposta siano distribuite in modo efficace sul territorio europeo. Solo attraverso un’azione comune sarà possibile garantire la resilienza di infrastrutture che sono diventate vitali per il funzionamento delle società contemporanee e per la sovranità tecnologica dell’Unione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Tommaso Diddi
analista Hermes Bay
Seguimi su
F
Luisa Franchina
Presidente Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche
Seguimi su

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • 5G 5G network slicing

  • la guida

    Sicurezza 5G, sfide e soluzioni per proteggere le reti del futuro

    04 Dic 2025

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
  • IA generativa in azienda digitalizzazione formazione aziendale IA nella PA Evoluzione dell'IA Regolamento IA aziendale capitalI nascosti AI generativa; cybersecurity manifatturiero

  • Governo meloni

    AI, quantum, cavi sottomarini: il piano dell'Italia per la sovranità digitale

    10 Lug 2025

    di Gabriele Iuvinale e Nicola Iuvinale

    Condividi
  • AI gestione servizi IT; sistemi legacy gen AI agentic AI; AI investigazioni benchmark AI; AI antiriciclaggio;genAI legal tech; ai in azienda; ai codice appalti

  • approfondimento

    Tracciabilità dell’AI, ecco come la blockchain diventa layer di controllo dell’AI

    30 Gen 2026

    di Andrea Luciano e Marco Troglia

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x