Il 5G si caratterizza per una maggiore velocità e connettività, oltre che per una latenza ridotta rispetto alle generazioni precedenti. Tuttavia, porta con sé nuove sfide legate alla crescente complessità e alla diffusione su larga scala delle reti, che richiedono un approccio attento e strategico per garantire sicurezza e resilienza.
Sicurezza 5G, sfide e soluzioni per proteggere le reti del futuro
L’adozione del 5G apre scenari di innovazione per aziende, PA e infrastrutture critiche, ma amplia anche la superficie di attacco, introduce nuove vulnerabilità lungo la supply chain e impone investimenti mirati in sicurezza, competenze, governance e compliance regolamentare
Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Group, Clusit, ENIA
