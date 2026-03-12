Dal cielo allo smartphone: il satellite come infrastruttura di fiducia

C’è un equivoco che continua a drogare il dibattito sui satelliti: li si racconta come un’altra “tecnologia di accesso”, un concorrente da mettere in fila accanto alla fibra, al 5G, al fixed wireless.

Il satellite non è un’altra tecnologia di accesso

Può sembrare una lettura comoda per il settore, perché consente di restare nella comfort zone dei confronti tecnici. È anche tuttavia una lettura miope, perché ignora una metrica che, nel 2026, sta davvero spostando le scelte delle persone: la certezza di non sparire dalla rete proprio quando serve.

Stiamo parlando di una forma nuova di intolleranza alla disconnessione che nasce da un fatto semplice: lo smartphone è diventato una protesi sociale, professionale, emotiva. Se la connettività “tiene”, tutto fila; se cede, non si rompe un servizio, si incrina un’abitudine. Per questo i satelliti in modalità direct-to-device e direct-to-handset vanno letti come un prodotto di fiducia, prima ancora che di copertura.

La copertura che non regge: i numeri che il settore preferisce ignorare

Il punto di partenza è più brutale di quanto il settore ami ammettere. In un’indagine recente condotta su dodici mercati da GSMA, la copertura “regge” soprattutto a casa, ma già lì il 14% segnala problemi (servizio incoerente o assente). Appena ci si muove nel proprio paese, la frattura si allarga: il 21% dice che la buona copertura arriva solo “a volte”. Quando si viaggia all’estero, la quota sale al 28% e un ulteriore 11% sperimenta copertura debole o nulla. E c’è un dato che pesa come un macigno: in media più di un terzo degli utenti perde accesso a servizi mobili di base almeno due volte al mese.

Se qualcuno pensa che questo sia “il problema dei Paesi in via di sviluppo”, i numeri fanno saltare il tavolo: Francia e Stati Uniti risultano tra i mercati con la quota più alta di utenti che non sono riusciti a usare SMS/testi almeno cinque volte nel mese precedente all’indagine.

È qui che il racconto cambia tono perché il satellite si candida ad essere una risposta a un’aspettativa tradita, spesso in mercati maturi dove la copertura viene data per scontata.

Il cliente ha già fatto i conti: pagherà per “non restare offline”

Stiamo parlando di bisogni reali da parte degli utenti. E di conseguenza parliamo di disponibilità a pagare. In media, oltre il 60% degli intervistati dichiara che pagherebbe un extra mensile per servizi satellitari sul proprio device, sopra la spesa attuale. L’uplift medio dichiarato è del 5–7%.

La parte davvero interessante è psicologica, quasi antropologica: finché si parla di un sovrapprezzo “ragionevole” (fino al 10%), l’opzione più scelta è SOS/emergenza. Quando si entra nella fascia “premium vero” (oltre il 10%), la priorità si sposta su browsing, video, dati. SOS scende, i servizi data-rich salgono. Questo non racconta solo un gusto tecnologico: racconta che l’emergenza viene percepita come un diritto minimo, mentre la continuità della vita digitale (lavoro, navigazione, contenuti, servizi) è il lusso per cui alcuni sono pronti a spendere davvero.

E poi c’è la metrica che dovrebbe togliere il sonno a chiunque si occupi di base clienti: quasi la metà degli utenti (47%) cambierebbe operatore se i servizi outdoor fuori copertura fossero inclusi nell’abbonamento. Il 49% lo farebbe per avere dati e video via satellite; il 45% per la messaggistica; il 46% per SOS/emergenza. Non è “curiosità”. È disponibilità a rinegoziare la fedeltà.

Il contesto italiano: morfologia, mobilità e aspettativa tradita

In Italia questa dinamica si innesta su un contesto particolare: un Paese lungo, montuoso, con dorsali appenniniche e molte aree a domanda intermittente (turismo stagionale, seconde case, mobilità autostradale e ferroviaria). La fibra resta la tecnologia regina quando c’è, e quando arriva bene, cambia davvero la vita digitale di una famiglia o di un’impresa. Il tema, però, non riguarda i quartieri coperti: riguarda la somma di tutti i momenti in cui “dovrebbe funzionare e invece no”. Lì il cliente non ragiona per architetture. Ragiona per rischio.

Performance: il satellite diventa “interessante” quando scala

La domanda successiva è inevitabile: anche ammesso che il cliente lo voglia, il satellite regge davvero su prestazioni, stabilità, banda?

Qui serve disciplina: il satellite (ad oggi) ha limiti fisici e di capacity sharing che la fibra non ha. La fibra è imbattibile su capacità potenziale, simmetria, latenza e scalabilità locale. La partita satellitare diventa seria quando cambia il rapporto tra utenti serviti e risorse disponibili (satelliti, beam, gateway, backhaul, inter-satellite links), e quando l’orbita si abbassa abbastanza da rendere la latenza compatibile con usi quotidiani.

I dati osservativi sugli ultimi anni mostrano un miglioramento netto delle prestazioni, soprattutto dove la costellazione si è infittita. Analisi basate su misure Ookla indicano che le velocità mediane di download sono quasi raddoppiate tra Q3 2022 e Q1 2025, arrivando intorno a ~105 Mbps, con upload intorno a ~15 Mbps nei periodi più recenti citati.

In Europa, le misure mostrano anche un calo marcato della latenza mediana in molti Paesi tra fine 2023 e fine 2024, con un ritmo di miglioramento più veloce rispetto a quello del mercato fixed nel suo complesso.

C’è un esempio europeo che aiuta a capire quando il satellite può addirittura diventare una “scelta”: la Grecia. Con geografia frammentata, isole, aree rurali e una presenza di FTTH sotto media, l’adozione è alta e le prestazioni sono salite: velocità mediana Starlink a 118,9 Mbps in Q3 2025, circa il 60% più veloce della connessione fissa media (75,15 Mbps) nello stesso periodo, e quasi il 40% sopra le prestazioni di due anni prima.

Non stiamo parlando di un manifesto contro la fibra: è una lezione su cosa succede quando un’infrastruttura “aerea” entra dove quella “terrestre” fatica a chiudere l’economia del cantiere.

Orbita, regolazione e geopolitica: la scala è un fatto strategico nazionale

Ora, la parte che spesso sfugge sui satelliti: la scalabilità è solo parzialmente un tema di ingegneria o investimenti. È regolazione, spazio, geopolitica. A gennaio 2026 l’FCC ha approvato l’implementazione di ulteriori 7.500 satelliti di seconda generazione, portando l’autorizzazione complessiva a 15.000, con milestone temporali precise e con un elemento che dice molto sulla direzione: l’abbassamento dell’orbita da ~550 km a ~480 km nel corso del 2026.

Abbassare l’orbita significa, in sostanza, inseguire tre cose insieme: latenza migliore, maggiore capacità utile per area servita, e un diverso profilo di sicurezza orbitale (e.g. de-orbit più rapido in caso di failure). Significa anche accettare un costo industriale: sostituzioni più frequenti, gestione più intensa della flotta. È una scelta da operatore “in scala”, non da sperimentatore.

E la scala, oggi, è un fatto strategico nazionale. La traiettoria delle costellazioni LEO si sta intrecciando con sovranità, difesa, logiche NATO, competizione sistemica con la Cina. Si parla apertamente di decine di miliardi in programmi sovrani e di un ecosistema in cui asset commerciali e pubblici vengono orchestrati insieme.

Abbiamo compreso negli ultimi anni che, quando la connettività satellitare entra in questa dimensione, supera le logiche di mercato e diventa parte dell’infrastruttura-paese, anche per ragioni che vanno oltre il broadband.

Il vero errore degli operatori terrestri: trattare il satellite come “feature”

Alcuni operatori terrestri internazionali si stanno avvicinando al direct-to-device con l’atteggiamento con cui, dieci anni fa, si metteva “il 4G incluso” su una brochure: utile, sì, ma marginale. Il rischio è sottovalutare la natura del prodotto.

Il satellite non è un bundle. È una clausola di continuità. È il modo in cui l’operatore dice: “ti copro anche quando la rete tradizionale ha un buco, anche quando sei fuori rotta, anche quando sei lontano, anche quando viaggi”. È una promessa che vive di dettaglio: funziona con quale handset, in quali condizioni, con quale esperienza d’uso, con quali priorità di traffico, con quale modello di attivazione.

E qui torna la tentazione di vendere solo “SOS”. Attenzione: l’ossessione per l’emergenza è comprensibile, perché è il caso d’uso più difendibile e più “pulito” in termini di banda. Però i dati dicono che, appena il cliente entra nella fascia premium, la disponibilità a spendere si sposta sui servizi data-rich.

Un posizionamento che resta inchiodato al safety rischia di lasciare valore sul tavolo e, paradossalmente, di perdere controllo sul racconto: il cliente sa già che la tecnologia sta avanzando, si aspetta un percorso credibile verso servizi più ricchi.

Lo spazio come piattaforma computazionale: il prossimo fronte

Nel frattempo si apre un altro fronte, più silenzioso ma potenzialmente dirompente: lo spazio come piattaforma computazionale. Prende corpo l’ipotesi di data center in orbita alimentati a energia solare, spinti dalla fame di calcolo dell’AI e resi più plausibili da lanci e payload sempre più capaci.

Controllare orbita, capacità, integrazione cloud e catena industriale consentirà un posizionamento che va oltre il semplice access provider, e che insegue l’idea di “infrastruttura totale”.

Una lettura per l’Italia: fibra e satellite come sistema, non come duello

L’Italia non ha bisogno di una guerra di religione “satellite contro fibra”. Ha bisogno di un ragionamento adulto sul valore della continuità.

La fibra resta la dorsale del benessere digitale: capacità, affidabilità, costi marginali, upgrade path. Il satellite, quando scala, diventa una seconda rete di fatto: copre i margini, protegge la mobilità, crea resilienza, riduce la frizione nelle aree dove la densità e la morfologia rendono più lento o più caro il completamento della copertura fissa. In alcuni Paesi europei con FTTH meno diffusa, le misure indicano persino che, in certi periodi, le velocità mediane del satellite hanno superato l’aggregato del fisso, proprio perché il confronto reale avviene con reti legacy e geografie complesse.

Il punto, per un operatore terrestre, è decidere se questa “seconda rete” verrà percepita come parte della propria promessa oppure come un’eccezione gestita da altri. I numeri sul churn suggeriscono che il mercato sta già rispondendo.

E il cliente italiano (mobile-first come abitudine, iper-esigente sulla continuità quando lavora o viaggia, pragmatico quando deve scegliere) non aspetterà che il settore chiuda un dibattito teorico sulle architetture.

Perché alla fine conta la promessa, non la tecnologia

Perché alla fine, il satellite nel consumer potrebbe non giocarsi sullo slogan “internet ovunque” ma sul momento in cui l’utente smette di accettare che “a volte funziona” sia una risposta ragionevole.

Quando l’orbita diventa infrastruttura

Il futuro del satellite secondo molti non deve assomigliare ad un duello tecnologico. Deve essere, piuttosto, una lenta riscrittura delle regole del gioco: meno “copertura” come concetto ingegneristico, più “continuità” come attributo di marca.

Nella prima fase vinceranno i casi d’uso sobri, quelli che non chiedono miracoli: rendere affidabile ciò che oggi è intermittente — messaggi, identità, servizi essenziali in mobilità, ridondanza per chi non può permettersi il buio digitale. Poi arriverà la parte più interessante, perché sarà meno visibile al pubblico e più decisiva per il settore: la maturazione industriale. Le costellazioni cresceranno ma soprattutto cambierà il modo di gestirle — orbite diverse trattate come un’unica rete, capacità allocata con logiche software, interconnessioni rese più vicine, congestione governata senza scaricarla sul cliente.

A quel punto il satellite non sarà più una “banda alternativa” e diventerà una componente standard dei contratti, con un lessico nuovo: priorità, garanzie, policy applicative, resilienza misurabile. Il prezzo per megabit scenderà, come scende sempre quando la scala diventa reale; i margini si sposteranno verso l’orchestrazione, non verso il trasporto. E sopra questo strato economico si stenderà quello politico: lo spazio come infrastruttura critica, quindi come terreno di sovranità, continuità in crisi, riduzione delle dipendenze. Non per romanticismo spaziale, ma per necessità. In quel mondo, la domanda che conta non sarà “quanto veloce è il satellite”, ma “chi possiede la promessa quando la rete terrestre non basta”.

Chi saprà rispondere senza enfasi e senza propaganda, con disciplina operativa e chiarezza commerciale, si prenderà il diritto più prezioso: essere credibile.