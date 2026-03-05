Al Mobile World Congress di Barcellona, ormai da qualche anno trasformato da vetrina tecnologica in palcoscenico privilegiato per annunci istituzionali e operazioni di lobbying a scala continentale, tra gli investimenti miliardari di AWS in Spagna e le grandi narrazioni sull’intelligenza artificiale agentica, si è consumato un momento che potrebbe rivelarsi uno spartiacque per il futuro digitale europeo.
sovranità digitale
Euro-3C, il cloud UE nella nostra partita per la sovranità digitale
Nasce EURO-3C, la prima infrastruttura paneuropea sovrana che integra telecomunicazioni, edge computing, cloud e intelligenza artificiale in un modello federato, aperto e sicuro. Vediamo come si incastra nella partita complessiva che l’UE sta giocando per la sovranità digitale, cloud e AI
presidente di FLES S.r.l. e consulente specializzato in servizi di pagamento, fintech e telecomunicazioni
