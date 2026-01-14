La storia dell’informatica è scandita da un movimento pendolare costante tra centralizzazione e decentralizzazione, che è passato dai mainframe monolitici degli anni ’60 ai personal computer distribuiti degli anni ’80, per poi tornare alla centralizzazione massiccia con l’era del Cloud Computing iniziata a metà degli anni 2000.
Dati, AI e 5G: la corsa all’edge computing entra nella fase decisiva
Latenza, banda e sovranità dei dati spingono imprese e PA verso l’edge computing: calcolo vicino alla fonte, AI in tempo reale e 5G come piattaforma abilitante. Il cloud si frammenta in nodi distribuiti tra industria, sanità, smart city e infrastrutture critiche
