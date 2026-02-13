Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Irlanda, anello debole nella difesa dei cavi sottomarini UE

L’Irlanda è diventata snodo cruciale per le telecomunicazioni transatlantiche ma resta il Paese UE con il budget difesa più basso. Gli investimenti in corso mirano a trasformare una vulnerabilità strategica in punto di forza continentale

Pubblicato il 13 feb 2026
Antonio Deruda

Docente, analista e consulente

cavi sottomarini Giappone

La sicurezza dei cavi sottomarini in Irlanda è diventata una priorità europea dopo gli episodi di novembre 2024, quando unità navali russe sono state avvistate sopra infrastrutture critiche. L’incidente ha rivelato quanto sia strategica, ma vulnerabile, la posizione irlandese nel sistema di telecomunicazioni transatlantiche.

Antonio Deruda
Docente, analista e consulente
