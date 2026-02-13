La sicurezza dei cavi sottomarini in Irlanda è diventata una priorità europea dopo gli episodi di novembre 2024, quando unità navali russe sono state avvistate sopra infrastrutture critiche. L’incidente ha rivelato quanto sia strategica, ma vulnerabile, la posizione irlandese nel sistema di telecomunicazioni transatlantiche.
Irlanda, anello debole nella difesa dei cavi sottomarini UE
L’Irlanda è diventata snodo cruciale per le telecomunicazioni transatlantiche ma resta il Paese UE con il budget difesa più basso. Gli investimenti in corso mirano a trasformare una vulnerabilità strategica in punto di forza continentale
