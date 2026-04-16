Nuovi listini FiberCop: dare valore alla rete per sostenere la fibra

FiberCop ha presentato la propria proposta di revisione dei listini per i servizi all’ingrosso, un passaggio atteso e consequenziale alla delibera con cui la stessa Agcom, lo scorso 16 marzo, ha riconosciuto ufficialmente FiberCop come operatore Wholesale-Only definendo i relativi obblighi.

Si tratta di una prima proposta che potrà subire modifiche nel corso del processo di approvazione dell’Autorità. Ma al di là dell’iter regolamentare, questa iniziativa merita una lettura più attenta, perché tocca temi strutturali per il futuro delle telecomunicazioni in Italia.

Come i nuovi listini FiberCop ridefiniscono il quadro regolatorio

Per capire la portata di questo passaggio bisogna fare un passo indietro. Da molti anni il mercato delle telecomunicazioni italiano è caratterizzato da prezzi tra i più bassi d’Europa, frutto di una regolamentazione che imponeva all’incumbent, allora TIM come operatore verticalmente integrato, prezzi orientati al costo, poi spesso sottocosto. Una scelta che aveva come logica quella di evitare condotte a beneficio del proprio ramo retail e ridurre le barriere di accesso alla rete per favorire la concorrenza sul mercato retail, tenendo bassi i prezzi per i consumatori finali.

Nel breve periodo ha funzionato. Nel lungo periodo, però, ha prodotto un effetto collaterale importante: ha reso strutturalmente difficile giustificare e sostenere i grandi investimenti necessari per costruire una rete in fibra ottica moderna e capillare. Quando i ricavi generati dall’infrastruttura non coprono nemmeno i costi, l’incentivo a investire si riduce drasticamente. E l’Italia ha pagato questo sconto con anni di ritardo nello sviluppo della fibra rispetto ad altri Paesi europei.

La separazione di FiberCop da TIM e il suo riconoscimento come operatore Wholesale-Only cambia radicalmente questo quadro. FiberCop oggi non compete con nessun operatore retail: vende i propri servizi di rete fissa a tutti, compresa TIM, e quindi a Wind, Fastweb, Iliad e gli altri, alle stesse condizioni, senza favoritismi e senza conflitti di interesse. È un modello che garantisce neutralità strutturale e parità di accesso. In questo nuovo assetto, la regolamentazione si adegua: non più prezzi imposti al costo, ma prezzi equi e ragionevoli, calibrati per coprire i costi reali, remunerare gli investimenti e, allo stesso tempo, restare accessibili per tutti gli operatori che acquistano servizi all’ingrosso.

Perché i nuovi listini pesano sugli investimenti

FiberCop non è un operatore che gestisce passivamente una rete ereditata dal passato. Ha in programma investimenti per 10 miliardi di euro nel quadriennio 2024-2027, con l’obiettivo di estendere la copertura in fibra ottica su tutto il territorio nazionale, migliorare la qualità della rete e renderla sempre più competitiva rispetto agli standard europei. Si tratta di un impegno straordinario, che non può essere sostenuto con una struttura tariffaria pensata per un modello di mercato ormai superato. Prezzi troppo compressi non farebbero altro che minare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo di questi investimenti, con ricadute negative sull’intera filiera: meno fibra disponibile, meno concorrenza reale tra operatori, meno qualità per i consumatori finali. La revisione dei listini va dunque letta anche come una condizione abilitante per garantire che il piano di investimenti possa essere effettivamente realizzato.

Il ribilanciamento tariffario nei listini

La parte più interessante (e non da sottovalutare) della proposta riguarda la struttura con cui vengono rivisti i prezzi dei diversi servizi. I canoni per i collegamenti su rame e sulla tecnologia mista fibra-rame (FTTC) cresceranno dell’8,8% entro fine 2026, mentre i prezzi dei servizi in fibra pura (FTTH) scenderanno. A prima vista potrebbe sembrare una scelta penalizzante per chi non ha ancora accesso alla fibra o per gli operatori che ancora si appoggiano alle vecchie infrastrutture. Ma una lettura più attenta rivela una logica precisa e, per certi versi, necessaria.

Solo un’analisi statica della proposta può dare l’impressione di una semplice rivalutazione della rete in misto-rame. Guardando alle dinamiche reali dell’offerta e della concorrenza, è evidente che il segnale di prezzo produrrà effetti ben più profondi. Gli operatori retail, che acquistano i servizi all’ingrosso da FiberCop per rivenderli ai clienti finali, si troveranno davanti a conti sempre meno convenienti per i servizi basati sul rame (FTTC), e sempre più favorevoli per quelli in fibra (FTTH). Il risultato naturale sarà una spinta a migrare la propria base clienti verso la fibra ovunque sia disponibile, accelerando un processo di transizione tecnologica che è nell’interesse di tutti.

Gli effetti sulla domanda e sull’offerta di rete

Ma c’è un secondo effetto, ancora più strategico. Una domanda wholesale crescente di servizi in fibra stimola gli operatori a rafforzare ulteriormente i propri investimenti nella rete: più richiesta genera più offerta, con un effetto moltiplicatore sullo sviluppo dell’infrastruttura. E parallelamente, il rincaro del rame spinge gli operatori a valutare con maggiore serietà la possibilità di realizzare proprie infrastrutture in fibra laddove la rete è già arrivata fino alla centrale o al cabinet. Questo significa più concorrenza infrastrutturale, non solo di servizio, con benefici tangibili per i cittadini sia in termini di qualità della connessione che di trasparenza e comparabilità delle offerte sul mercato retail.

L’equilibrio tra incentivi e tutela dei territori meno coperti

Questa logica è ulteriormente evidente se si considera che nelle aree dove la fibra non è ancora disponibile, l’adeguamento dei prezzi del rame sarà inferiore, evitando che la transizione si trasformi in un onere per i territori meno coperti. È un equilibrio delicato e necessario: incentivare senza penalizzare, spingere senza escludere.

Il confronto europeo sui listini wholesale FiberCop

C’è un dato che tende a passare in secondo piano nel dibattito pubblico italiano sulle tariffe, ma che merita di essere ricordato con chiarezza. Anche dopo la revisione proposta da FiberCop, i prezzi italiani dei servizi all’ingrosso resteranno tra i più bassi d’Europa.

Il gap accumulato negli anni rispetto ai principali Paesi del continente (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito) è talmente ampio che nemmeno gli adeguamenti previsti saranno sufficienti a colmarlo. In quegli stessi Paesi, i canoni mensili per i servizi di accesso wholesale su rame e fibra sono storicamente più elevati di quelli italiani, e lo rimarranno anche dopo l’adeguamento.

Questo dato non è un dettaglio tecnico: è la misura di quanto il mercato italiano abbia a lungo operato con una struttura tariffaria insostenibile nel lungo periodo, e di quanto margine ci sia ancora prima di arrivare a livelli che possano davvero preoccupare la competitività del sistema.

Tempi certi per una transizione ordinata

Sul piano operativo, la proposta prevede un percorso graduale e trasparente. I nuovi prezzi, una volta approvati da Agcom, con eventuali modifiche, entreranno in vigore dal 16 settembre 2026. Questo significa che gli operatori retail avranno a disposizione un ulteriore periodo transitorio di sei mesi a prezzi invariati rispetto a quelli già fissati dall’Autorità ed entrati in vigore il primo gennaio 2026.

Un lasso di tempo sufficiente per pianificare le proprie strategie commerciali, rinegoziare i contratti con i clienti e organizzare la migrazione verso i servizi in fibra senza subire shock improvvisi. E che, anzi, risulta ancor più favorevole per gli operatori retail, se si considera che il processo di separazione che ha condotto alla nascita di FiberCop come operatore wholesale-only è noto da tempo.

Una riforma di sistema, non solo tariffaria

Guardando al quadro complessivo, la revisione dei listini proposta da FiberCop non è una semplice operazione contabile. È il segnale più concreto di un cambiamento strutturale nel modo in cui l’Italia intende organizzare il proprio mercato delle telecomunicazioni.

In questa prospettiva, emerge con chiarezza un modello in cui l’infrastruttura non è più un elemento di sfondo, ma torna a occupare una posizione centrale all’interno dell’ecosistema, recuperando la sua valenza strategica. Il percorso è lungo e l’Italia in questo arriva con qualche anno di ritardo, ma la direzione è quella giusta.