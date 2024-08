Reti tlc e competività: tutti i nodi sul tavolo della nuova Commissione europea

Le infrastrutture e i servizi di rete all’avanguardia sono oggi un fattore essenziale per la competitività dell’economia dell’UE, per lo sviluppo di tecnologie digitali trasformative e per il superamento di numerose sfide sociali. Tuttavia, sono ancora numerose debolezze nell’espansione delle infrastrutture e dei servizi innovativi.

La nuova Commissione Europea si trova pertanto di fronte a una serie di sfide cruciali per il futuro delle infrastrutture digitali dell’Unione. Vediamo quali sono.

Recenti proposte della Commissione UE per il settore delle telecomunicazioni

Secondo un rapporto della Commissione del 2 luglio 2024 sullo stato del “decennio digitale“, solo il 64% delle famiglie dell’UE ha attualmente accesso alle reti in fibra ottica. E le reti 5G di alta qualità coprono solo il 50% del territorio dell’UE. L’UE è quindi ancora lontana dal raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di connettività per il 2030.

Nel febbraio 2024, la Commissione aveva delineato una serie di proposte in un Libro Bianco “Come affrontare adeguatamente le esigenze dell’Europa in termini di infrastruttura digitale?” per affrontare queste debolezze.

Esso recentemente è stato oggetto di un’analisi approfondita da parte del Centro Politiche Europee (CEP), del quale qui si riporta alcune delle principali argomentazioni e conclusioni.

Rinunciare a nuovi obiettivi normativi nel settore delle telecomunicazioni

Una delle ipotesi della Commissione consiste nell’ampliare il catalogo degli obiettivi alla base dell’attuale quadro normativo dell’UE per il settore delle telecomunicazioni (TLC). A causa degli attuali sviluppi tecnologici e geopolitici, in futuro il catalogo dovrebbe includere anche la competitività industriale, la sicurezza economica e la sostenibilità, come obiettivi aggiuntivi. Questo passo può sembrare politicamente opportuno al momento. Tuttavia, andrebbe anche valutato in modo critico. Infatti, l’espansione ipotizzata minaccia di mettere in ombra altri obiettivi normativi centrali, come la promozione della concorrenza o degli interessi dei consumatori.

Vi è anche un rischio di maggiori interventi, politicamente motivati, in processi di mercato consolidati. Infine, ma non meno importante, potrebbero sorgere “conflitti di obiettivi”, ad esempio se la regolamentazione dell’accesso alla rete continua a sembrare necessaria per mantenere la concorrenza sui mercati delle telecomunicazioni, ma non altrettanto per garantire la “competitività industriale”.

La Commissione UE dovrebbe quindi assolutamente riconsiderare l’idea di sovraccaricare il quadro normativo delle telecomunicazioni con troppi nuovi obiettivi ed attenersi prioritariamente alla situazione giuridica esistente. È infatti molto discutibile che una impostazione ampliata di questo tipo possa contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di connettività dell’UE.

Analisi dell’eliminazione della regolamentazione ex ante dell’accesso alla rete

Da molti anni ormai, le società di telecomunicazioni con un significativo potere di mercato nell’UE devono concedere ai loro concorrenti l’accesso alle loro infrastrutture di rete, al fine di garantire una concorrenza sostenibile sui mercati delle telecomunicazioni. Invece di affidarsi alla legge generale sulla concorrenza, si ricorre regolarmente alla regolamentazione ex-ante dell’accesso alla rete, specifica per il settore. Dal punto di vista della Commissione UE, questo approccio ha avuto successo e ha favorito la concorrenza a lungo termine. Pertanto, sta valutando la possibilità di eliminare gradualmente questo modello normativo. A medio termine, l’obiettivo è quello di passare a un sistema di puro controllo ex-post ai sensi della legge sulla concorrenza. Indubbiamente è giusto che l’abbandono della regolamentazione ex ante dell’accesso alla rete sia ora oggetto di un esame più approfondito. Dopo tutto, le infrastrutture di rete e le condizioni competitive di oggi non sono più le stesse di qualche anno fa.

La Commissione dovrebbe osare passare ad un controllo puramente ex-post, se constata che non esistono più colli di bottiglia monopolistici. Per l’analisi necessaria, si dovrebbe però adattare il cosiddetto test dei tre criteri precedentemente utilizzato dalla Commissione. Questo test, infatti, non tiene ancora in debito conto gli approcci di economia di rete centralizzata.

La Commissione dovrebbe inoltre concentrarsi maggiormente sulla regionalizzazione della regolamentazione ex ante. Un particolare operatore di rete non sempre ha una posizione di mercato a livello nazionale che sia anche associata ad un significativo potere di mercato. In alcuni casi, questo potere può anche essere limitato a livello locale. In questi casi, una regolamentazione ex ante meglio limitata geograficamente sarebbe preferibile ad una regolamentazione di livello nazionale.

La transizione dalle reti in rame alle reti in fibra ottica

Sempre più cittadini dell’Unione Europea utilizzano connessioni in fibra ottica ad alta velocità di trasmissione e si allontanano dalle reti tradizionali con cavi in rame. Questa migrazione dalle reti tradizionali a quelle moderne è attualmente in corso in tutti gli Stati membri, ma a velocità diverse. Tuttavia, se le reti via cavo in rame non sono più necessarie o utilizzate, possono anche essere disattivate. Esistono già delle linee guida per il processo di migrazione a livello europeo.

Ad esempio, gli operatori delle reti in rame devono informare l’autorità di regolamentazione competente prima della loro disattivazione. Da parte sua, l’autorità deve garantire che la disattivazione avvenga sulla base di un calendario trasparente e nel rispetto di adeguati periodi di preavviso.

Nel suo Libro Bianco, la Commissione Europea esprime la sua delusione per il fatto che il processo di migrazione si stia svolgendo molto lentamente e chiede una maggiore velocità. La migrazione dovrebbe avvenire “il più rapidamente possibile”. Per sottolineare questa ambizione, sostiene quindi che la chiusura delle vecchie reti dovrebbe essere completata in tutta l’UE entro il 2030. L’obiettivo primario della Commissione è probabilmente quello di raggiungere l’obiettivo autoimposto di dare a tutti i cittadini dell’UE l’accesso a una rete gigabit entro il 2030.

Il fatto che la Commissione si sia prefissata obiettivi così ambiziosi è del tutto comprensibile dal punto di vista politico, ma la definizione di una data fissa per lo smantellamento delle reti di cavi in rame dovrebbe essere respinta. Se e quando determinate infrastrutture di rete verranno dismesse non dovrebbe essere deciso dal legislatore, ma piuttosto dagli operatori del mercato. Qualsiasi altra cosa apparirebbe presuntuosa. Dopotutto, la politica non sa e non può esattamente sapere quando una disattivazione risulta davvero necessaria. Ad esempio, la definizione di una data fissa potrebbe spingere gli attori del mercato ad aumentare l’espansione della rete, che poi però non risulta adeguata alla reale domanda dei clienti. Ciò equivarrebbe quindi ad una cattiva allocazione delle limitate risorse finanziarie su imposizione da parte delle amministrazioni. La Commissione dovrebbe quindi astenersi dal regolamentare la disattivazione delle reti di cavi in rame entro una certa data.

Utilizzare la tassonomia verde per una trasformazione digitale sostenibile

Secondo il rapporto State of the Digital Decade citato in precedenza, il settore digitale è responsabile del 7-9% del consumo globale di elettricità. Si prevede che questa cifra salirà al 13% entro il 2030, anche in vista della rivoluzione dell’IA. La Commissione sta quindi riflettendo maggiormente su come la crescente digitalizzazione dell’economia europea e, in particolare, l’uso di soluzioni, tecnologie, reti e servizi digitali possano essere il più possibile sostenibili.

Il settore delle telecomunicazioni può innegabilmente contribuire ad un’economia più verde: si pensi, ad esempio, proprio al passaggio da reti di cavi di rame meno efficienti a reti avanzate in fibra ottica. D’altra parte, l’uso delle tecnologie digitali spesso comporta un anche un danno ambientale, ad esempio sotto forma di accumulo di un numero sempre maggiore di rifiuti elettronici. Ma come può avere successo una trasformazione digitale sostenibile?

Una delle idee della Commissione è quella di utilizzare la tassonomia verde istituita nel 2020 – un sistema di classificazione dell’UE per le attività economiche sostenibili – a questo scopo. Questa leva ha lo scopo di incentivare gli investimenti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) “verdi”, nonché nelle TIC che contribuiscono alla compatibilità ambientale di altri settori.

La Commissione vuole quindi che il capitale degli investitori sia incanalato in modo tale che la trasformazione digitale non sia in contrasto con gli obiettivi dell’EU Green Deal. La tassonomia verde come strumento di orientamento del capitale finanziario presenta indubbiamente anche diverse criticità di base. Tuttavia, poiché è ormai una pratica comune, non scomparirà presto. Sembra quindi ragionevole tenere maggiormente conto del settore TLC nella tassonomia stessa. Le moderne reti di TC spesso non contribuiscono direttamente alla riduzione dei gas serra. Tuttavia, costituiscono regolarmente la base di soluzioni digitali per sfruttare meglio il loro potenziale di riduzione del CO2.

Conclusioni

In conclusione, si preannunciano tempi piuttosto avvincenti per il settore TLC. Sarà interessante vedere se la nuova Commissione UE accoglierà effettivamente le numerose idee nella legislatura che inizierà nel dicembre 2024. Prima di allora, tuttavia, è tenuta anche ad esaminare gli oltre 350 commenti già pervenuti al proprio “Libro Bianco”.