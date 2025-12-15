E’ necessario che i diritti d’uso sulle risorse frequenziali già assegnate agli operatori mobili e in scadenza al 2029 non seguano principi di “automatico riequilibrio” in favore dell’operatore che risulti oggi meno dotato di spettro.
Rinnovo frequenze 2029: gli errori da evitare secondo UE e Codice italiano
Nel rinnovo delle frequenze al 31 dicembre 2029 non esiste un automatismo di riequilibrio a favore dell’operatore meno dotato. La decisione richiede valutazioni caso per caso, fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati
