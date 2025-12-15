Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

telecomunicazioni

Rinnovo frequenze 2029: gli errori da evitare secondo UE e Codice italiano

Home Infrastrutture digitali
Indirizzo copiato

Nel rinnovo delle frequenze al 31 dicembre 2029 non esiste un automatismo di riequilibrio a favore dell’operatore meno dotato. La decisione richiede valutazioni caso per caso, fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati

Pubblicato il 15 dic 2025
Antongiulio Lombardi

Direttore Regulatory Affairs di Wind Tre

rinnovo frequenze 2029

E’ necessario che i diritti d’uso sulle risorse frequenziali già assegnate agli operatori mobili e in scadenza al 2029 non seguano principi di “automatico riequilibrio” in favore dell’operatore che risulti oggi meno dotato di spettro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Antongiulio Lombardi
Direttore Regulatory Affairs di Wind Tre

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • tim poste

  • il commento

    Tim-Poste, ora il settore ricostruisce sulle macerie: ma non basta

    31 Mar 2025

    di Sergio Boccadutri

    Condividi
  • rinnovo frequenze 2029

  • telecomunicazioni

    Frequenze, perché il rinnovo gratuito è la scelta giusta per l'Italia

    12 Dic 2025

    di Sergio Boccadutri

    Condividi
  • edge ai (1); bonus startup innovative; Ai antiriciclaggio; cybersecurity beni e servizi informatici; AI cittadini

  • il confronto

    Edge AI vs cloud AI: differenze, vantaggi e scenari applicativi

    23 Giu 2025

    di Fabrizio Davide e Pietro Torre

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x