Le telecomunicazioni italiane stanno attraversando una fase critica che riflette un più ampio ritardo dell’Europa nelle tecnologie di rete, cloud e semiconduttori.
l’analisi
Telecomunicazioni italiane in crisi: le riforme che decideranno il futuro
Le telecomunicazioni italiane scontano il ritardo europeo in reti, cloud e chip, mentre la concorrenza delle Big Tech e una regolazione miope comprimono margini e investimenti. Servono riforme, mercato unico digitale e nuove architetture di rete per evitare un indebolimento irreversibile
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business