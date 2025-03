Tlc ibride: i vantaggi di reti terrestri e satellitari integrate

Il panorama delle telecomunicazioni sta vivendo una trasformazione profonda, una convergenza tra soluzioni satellitari e infrastrutture terrestri che ridefinisce gli standard di connettività.

L’evoluzione delle telecomunicazioni: dal 5G ai satelliti LEO

Dopo decenni di evoluzione nel settore, oggi assistiamo a un cambiamento di paradigma: i satelliti LEO (Low Earth Orbit) non sono più una promessa futuristica, ma un elemento strategico in grado di integrare e, in alcuni casi, superare le tecnologie tradizionali come il 5G, l’FWA e la fibra ottica.

In un futuro prossimo, ad esempio, il backup satellitare potrebbe diventare la norma, con reti fisse e mobili integrate in un’unica infrastruttura globale, capace di garantire connettività in ogni angolo del pianeta.

L’ecosistema inclusivo: partnership e rivoluzione digitale

In questa nuova era, l’innovazione non sarà misurata solo in termini di velocità e latenza, ma nella capacità di creare un ecosistema inclusivo e resiliente, in cui ogni partnership – da quelle strategiche tra telco e fornitori NTN (Non Terrestrial Network) a quelle tra operatori globali e governi – diventa il motore di una rivoluzione digitale sostenibile. Il vantaggio competitivo, il potere del first mover e la flessibilità dei modelli di business saranno le chiavi per dominare un mercato in cui la sfida non è più solo tecnologica, ma anche culturale e regolatoria.

Le nuove frontiere applicative dei satelliti LEO

L’adozione delle costellazioni LEO ha introdotto nuove possibilità operative e use case innovativi. Si prevede che le prossime generazioni di satelliti (già in fase di sviluppo e in orbita tra pochi anni) abilitino applicazioni finora riservate alle reti terrestri, in seguito ad un miglioramento atteso di performance e latenza. Immaginiamo scenari in cui una realtà aumentata di alta qualità, il monitoraggio in tempo reale per il precision farming, le auto connesse o sistemi di telemedicina avanzata diventino standard anche nelle zone più remote attraverso però connessioni satellitari. Questi sviluppi non solo ampliano le capacità tecniche, ma offrono anche opportunità commerciali di notevole rilievo per operatori e investitori.

Starlink e la corsa ai satelliti: un caso di studio

Uno dei fattori distintivi del mercato attuale satellitare è indubbiamente il vantaggio competitivo del first mover. L’esempio di Starlink è emblematico: trascinatore dell’intero settore e il più attivo sul fronte LEO, con una costellazione di oltre 6.500 satelliti operativi e una presenza in oltre 110 nazioni, ha saputo sfruttare economie di scala e riduzioni significative nei costi di produzione e lancio. Tale posizione non è solo frutto di un investimento iniziale consistente, ma anche di una capacità di tradurre complessità operative in modelli di business flessibili, in grado di adattarsi sia al mercato consumer – con offerte residenziali e roaming satellitare – sia a quello enterprise, dove si parla di contratti personalizzati per settori come il marittimo, l’aviazione e la logistica.

Si prevede che il numero dei satelliti Starlink in orbita aumenterà di 10 volte nei prossimi due-tre anni, segno evidente di una crescita esponenziale che ridefinirà ulteriormente gli equilibri del settore. Sarà inoltre interessante osservare le mosse (e i lanci attesi) di altri player come Project Kuiper di Amazon e il China Satellite Network Group, che nei prossimi anni daranno un nuovo impulso alla competizione satellitare globale, con implicazioni strategiche non solo per il mercato delle telecomunicazioni, ma anche per la geopolitica della connettività.

Integrazione ibrida: terrestrial e non terrestrial network

E gli operatori “tradizionali” terrestri (qualora di tradizionali si possa ancora parlare)?

Sul fronte della cooperazione tra segmenti, il concetto di “coopetition” si rivela fondamentale.

Nel settore fisso, i servizi satellitari si confrontano direttamente con soluzioni basate su fibra e FWA; qui il vantaggio del satellite risiede nella rapidità di deployment e attivazione, e nella capacità di raggiungere territori che tradizionalmente restano esclusi o difficilmente raggiungibili dalla connettività terrestre.

Nel segmento mobile, invece, le soluzioni direct-to-device stanno emergendo come complemento interessante: in assenza di copertura convenzionale, i dispositivi possono collegarsi direttamente a satelliti, un concetto noto come “satellite-to-user”, che si articola in diverse modalità operative. Nel segmento mobile, ad esempio, il “satellite-to-device” consente a smartphone e dispositivi IoT di ricevere il segnale direttamente dai satelliti in assenza di copertura terrestre, come dimostrano le collaborazioni emergenti con operatori come Vodafone e T-Mobile.

In alternativa, esistono soluzioni più comuni basate su dispositivi autoinstallanti inviati a casa o in mobilità (ad es. le parabole di Starlink), che fungono da terminali satellitari per garantire una connessione stabile e continua. Altre opzioni includono l’uso di gateway terrestri che ricevono il segnale satellitare e lo convertono in quello terrestre, creando così un’infrastruttura ibrida capace di offrire backup affidabili e copertura estesa nelle aree più remote, garantendo continuità e resilienza alla rete.

Questa integrazione tra reti terrestri e satellitari apre la strada a pacchetti di servizi ibridi, abilitando non solo soluzioni di backup tramite satellite per le aree prive di segnale, ma anche il backhauling delle reti, creando un’infrastruttura resiliente e continua capace di garantire connettività affidabile e performante in ogni contesto, unendo affidabilità e innovazione ed offrendo così un vantaggio competitivo sia in termini di copertura che di qualità del servizio.

Opportunità di business e modelli collaborativi

Le opportunità di partnership tra operatori telco e fornitori di soluzioni non terrestri (NTN) sono numerose e strategiche, ma richiedendo lo stesso tipo di “agilità” di go to market che è stata richiesta qualche anno fa nei confronti dei provider OTT.

In un contesto in cui il mercato consumer esige connessioni “always-on” e alte prestazioni, e quello business richiede affidabilità, sicurezza e personalizzazione, le collaborazioni possono dunque trasformare le sfide in vantaggi.

Un operatore di telecomunicazioni potrebbe, ad esempio, combinare la propria rete mobile con una soluzione satellitare per garantire la continuità del servizio o ampliare la copertura in zone non raggiunte, utilizzando il satellite anche come backup. Questa integrazione potrebbe permettere di monetizzare il servizio, applicando un prezzo premium ai clienti che scelgono questa opzione. Tuttavia, l’operatore deve fare attenzione: il partner con cui collabora nel settore mobile potrebbe essere anche un concorrente nel segmento consumer della rete fissa, soprattutto nelle aree rurali.

Un modello ibrido NTN+ (Non Terrestrial Network +, ovvero una connettività globale sia terrestre che non terrestre) permette di sviluppare soluzioni molto interessanti anche per i verticali di business B2B, offrendo soluzioni su misura e generando nuove fonti di ricavo. È probabilmente qui che si gioca la sfida più affascinante, grazie alla capacità di un operatore telco di essere il “go-to-partner” o “one stop shop” per offrire un servizio end-to-end altamente integrato e personalizzabile.

Combinando la potenza di 5G, fibra e satellite, la telco può garantire una connettività ibrida che ottimizza l’esperienza aziendale, con fail-over intelligente che attiva il satellite solo quando necessario. L’integrazione fluida con reti aziendali esistenti, come MPLS, SD-WAN e VPN, e la gestione centralizzata di sicurezza e dati, inclusi firewall avanzati, forniscono un controllo completo. Inoltre, la telco è in grado di offrire un supporto SLA personalizzato, billing unificato e ottimizzazione continua, elementi che un provider satellitare puro non potrebbe garantire con la stessa capillarità e competenza.

Satelliti LEO: applicazioni governative e sicurezza nazionale

Oltre agli impieghi commerciali e consumer, i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) come quelli di Starlink stanno emergendo come strumenti chiave per le comunicazioni governative e la sicurezza nazionale. A differenza dei servizi destinati al pubblico, le applicazioni governative richiedono standard più elevati in termini di sicurezza, resilienza e controllo dei dati. Questi sistemi sono progettati per resistere a interferenze e attacchi, garantendo la protezione delle informazioni sensibili. Inoltre, le orbite LEO permettono una copertura più dettagliata e frequente di specifiche aree geografiche, fondamentale per monitorare situazioni critiche in tempo reale.

Verso un nuovo ecosistema di connettività

La convergenza tra terra e orbita non è solo un’evoluzione tecnologica, ma un cambio di gioco strategico. Il successo si gioca sulla capacità di costruire offerte integrate e di adattarsi rapidamente a un mercato in fermento. Il vero vantaggio competitivo non sta più solo nella velocità o nella latenza, ma nella creazione di un’infrastruttura ibrida, resiliente e intelligente, capace di anticipare i bisogni del mercato. Un ecosistema in cui innovazione tecnica e soluzioni di business avanzate si fondono, creando non solo connessioni, ma opportunità concrete, sostenibili e difficili da replicare.