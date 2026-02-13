Il Digital Omnibus sull’AI arriva mentre l’AI Act entra nella fase più delicata: tradurre regole e requisiti in adempimenti concreti, senza moltiplicare incertezze e costi. Tra scadenze rimodulate, decisioni attuative attese e orientamenti in ritardo sui sistemi ad alto rischio, imprese e autorità cercano certezze operative.
le modifiche
AI Act nel limbo del Digital Omnibus: chi paga il costo dell’incertezza
Il Digital Omnibus propone modifiche all’AI Act con nuove scadenze applicative. La Commissione europea non ha rispettato la deadline del 2 febbraio per le linee guida sui sistemi ad alto rischio, creando incertezze per imprese e autorità
Avvocato Legal Consultant P4I – Partners4Innovation
Senior Partner di P4I e Senior Advisor presso l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection (MIP)
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
InnovAttori
-
Tracciabilità supply chain, come Erp e cloud spingono la competitività14 Nov 2025
-
Manifattura elettronica, come salvare il settore con la gestione smart degli impianti31 Ott 2025
-
Cybersecurity nel manifatturiero, perché puntare sulle persone: il ruolo di policy e formazione01 Ott 2025
-
AI per il lavoro in condizioni estreme, quali tecnologie scegliere27 Ago 2025
-
Verso una PA cognitiva: ecco le strategie di innovazione per gli enti14 Ago 2025