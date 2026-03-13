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AI agentica in banca: perché la resilienza conta più della velocità

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L’AI agentica accelera automazione e personalizzazione nei servizi finanziari, ma sposta il baricentro su resilienza e governance. Tra DORA, rischio cloud e sovranità dei dati, banche e assicurazioni privilegiano piattaforme robuste. I casi d’uso partono da frodi e compliance, prima del front-end

Pubblicato il 13 mar 2026
Richard Harmon

vice president, Global Head – Financial Services Industry, Red Hat

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Nei prossimi anni, il panorama dei servizi bancari, assicurativi e di investment management sarà sempre più caratterizzato da un’iper-personalizzazione intelligente, da operazioni autonome e da ecosistemi digitali interconnessi. Al centro di questi nuovi processi c’è l’AI agentica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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