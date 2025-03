AI e copyright: perché lo scontro sulle norme UK riguarda tutti

Il governo del Regno Unito, come noto, ha proposto di introdurre importanti modifiche alla legislazione sul copyright che renderebbe legale per le aziende tecnologiche globali addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa (AI) utilizzando la musica britannica – e ogni altra opera d’arte che sia mai stata realizzata nel Regno Unito – gratuitamente e senza permesso, a meno che i titolari dei diritti non decidano di non rinunciare.

Tuttavia, così come ipotizzato, l’opt-out è attualmente impossibile da attuare nella pratica.

Queste modifiche renderebbero difficile per gli artisti essere ricompensati in modo equo per la musica che creano ed esportano nel mondo e renderebbero molto più semplice per gli strumenti di intelligenza artificiale generativa produrre artificialmente musica in diretta competizione con gli artisti reali.

Il problema del sistema di opt-out e la consultazione governativa

Secondo quanto proposto, i creatori e i titolari dei diritti avrebbero in teoria la possibilità di opporre una “rinuncia” all’utilizzo del loro lavoro per addestrare modelli di intelligenza artificiale, ma altre soluzioni hanno dimostrato che i sistemi di opt-out sono impraticabili nella pratica e inefficaci nel proteggere da abusi e furti.

Il governo del Regno Unito ha aperto una consultazione sulle modifiche alla legge sul diritto d’autore. Ciò che è emerso è che le proposte potrebbero essere dannose per gli interessi dei talenti creativi e della fiorente industria musicale che li sostiene. A seguito della consultazione il governo prenderà le decisioni in merito alla proposta nei prossimi mesi.

La campagna Make it Fair e la mobilitazione dell’industria creativa

Le industrie creative e gli artisti si sono mobilitati con diverse iniziative.

E’ stata lanciata la campagna “Make it Fair”, sviluppata per sensibilizzare il pubblico britannico sulla minaccia esistenziale posta alle industrie creative dai modelli di intelligenza artificiale generativa, molti dei quali rastrellano contenuti creativi da Internet senza autorizzazione, riconoscimento e, soprattutto, senza pagamento.



Secondo i promotori della campagna, l’impatto sulle imprese creative e sugli individui in tutto il paese – che collettivamente generano oltre 120 miliardi di sterline all’anno per l’economia del Regno Unito – sarà devastante se questo continuerà incontrollato, o peggio ancora se il governo legittimerà questo furto di contenuti.



Lo scorso 25 febbraio, l’ultimo giorno della consultazione del governo, i quotidiani regionali e nazionali hanno pubblicando la stessa copertina con il messaggio “Make it fair” e l’intera home homepage è stata dedicata alla campagna.

Is this what we want: l’album di protesta dei musicisti britannici

Più di 1.000 musicisti si sono riuniti per pubblicare “Is This What We Want?”, un album di protesta contro le modifiche proposte dal governo britannico alla legge sul copyright.



L’album consiste in registrazioni di studi e spazi per spettacoli vuoti, che rappresentano l’impatto che ci si aspetta che le proposte del governo abbiano sui mezzi di sussistenza dei musicisti.

Dodici tracce per 47 minuti, la cui tracklist forma la seguente frase: The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit Ai Companies.

L’album ha scalato le classifiche di Spotify e tutti i profitti dell’album sono stati devoluti all’organizzazione benefica Help Musicians.

Le richieste dell’industria musicale per la protezione del copyright

Sostanzialmente l’appello delle industrie creative, tra le quali quella musicale, chiedono garanzie sull’applicazione della legge sul copyright, che deve proteggere i diritti degli artisti e dei proprietari della proprietà intellettuale contro chiunque (compresi coloro che costruiscono modelli di intelligenza artificiale) cerchi di utilizzare illegalmente le opere musicali.



Il governo non dovrebbe introdurre alcuna misura che indebolisca la legge sul diritto d’autore e consenta alle aziende di intelligenza artificiale, che già valgono miliardi, di beneficiare del lavoro dei creativi e di coloro che li sostengono senza fornire un equo compenso.

e consenta alle aziende di intelligenza artificiale, che già valgono miliardi, di beneficiare del lavoro dei creativi e di coloro che li sostengono senza fornire un equo compenso. Le aziende di intelligenza artificiale dovrebbero essere trasparenti riguardo ai dati che hanno utilizzato per costruire i loro modelli, in modo che i musicisti e i titolari dei diritti facciano valere i loro diritti esistenti.

riguardo ai dati che hanno utilizzato per costruire i loro modelli, in modo che i musicisti e i titolari dei diritti facciano valere i loro diritti esistenti. I risultati dell’IA (ad esempio le canzoni) dovrebbero essere chiaramente etichettati, in modo che il pubblico sia consapevole di quale musica è stata creata dalle “macchine” rispetto alla musica che è stata creata dall’arte umana.

L’industria musicale è a favore dell’intelligenza artificiale, quando è costruita e utilizzata in modo responsabile, e ha sempre abbracciato le nuove tecnologie. L’industria musicale continua a essere all’avanguardia nell’innovazione, con applicazioni di intelligenza artificiale sviluppate e distribuite lungo la catena del valore della musica così come sempre avvenuto con l’introduzione di nuove tecnologie.



Non si tratta ovviamente di fermare l’innovazione, ma di utilizzare le nuove tecnologie a vantaggio della creatività umana. Proteggendo il tempo e le risorse instancabili necessarie per creare musica straordinaria e garantendo che coloro che l’hanno resa possibile mantengano il controllo sulla proprietà intellettuale che possiedono e ricevano un compenso quando viene utilizzata.

La posizione delle major discografiche

Molti gli interventi pubblici sul tema. Dal produttore Simon Cowell, a Elton John e Paul Mac Cartney, al CEO di Universal Music, Sir Lucian Grainge che sul Times ha descritto la posizione dell’industria.

“Nell’industria musicale, il cambiamento è costante. Nel corso della mia lunga carriera siamo passati dal vinile alle cassette, ai CD, agli MP3, allo streaming finanziato da pubblicità, agli abbonamenti.

Come settore, abbiamo superato gli effetti devastanti della pirateria fisica e online. Ci siamo evoluti per coinvolgere gli ascoltatori attraverso nuove piattaforme tra cui iTunes, Spotify, YouTube e altri social media. Ma nonostante tutte queste innovazioni e sconvolgimenti, una verità è rimasta costante: la grande musica scaturisce sempre dalla creatività umana. Questa verità dovrebbe continuare a guidarci, anche nell’era dell’intelligenza artificiale.

Non sto affatto suggerendo che l’intelligenza artificiale sia intrinsecamente negativa. Questa straordinaria tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare la ricerca scientifica e medica, migliorare la creatività artistica e dare contributi a innumerevoli altre aree che potrebbero migliorare materialmente la nostra vita. Ma la tecnologia stessa non può mai distinguere il bene dallo sbagliato; è uno strumento per aiutarci, per arricchirci, sì, ma solo se lo guidiamo con adeguati guardrail. Le scelte che facciamo oggi sull’intelligenza artificiale – etiche, legali e tecnologiche – si ripercuoteranno nei decenni a venire”.

La posizione di Sony Music e Warner Music

Anche Sony Music e Warner Music, che investono in maniera significativa nella musica britannica sono state molto chiare.

Sony Music, che lavora con artisti come Adele, One Direction e Myles Smith, ha descritto il “meccanismo di opt-out” come “impraticabile e illusorio”. La società suggerisce che se una “singola copia di un’opera ovunque su Internet” non viene etichettata correttamente, il copyright potrebbe essere sottratto e sfruttato.



“I proprietari di immobili non dovrebbero essere costretti a far valere in modo proattivo i diritti su ogni pezzo della loro proprietà per evitare che vengano espropriati”, afferma Sony Music. “Il governo richiederebbe ai proprietari di case di etichettare tutti i loro beni per essere protetti dai furti con scasso?”



Nella sua analisi, Sony Music afferma di aver investito più di 1 miliardo di sterline nel Regno Unito, attraverso lo sviluppo, il marketing e la promozione degli artisti, negli ultimi dieci anni. Condivide una stima secondo cui l’industria musicale vale 7,6 miliardi di sterline all’anno per l’economia del Regno Unito.

Il futuro della creatività musicale nell’era dell’intelligenza artificiale

La situazione è molto seria. La necessità di adottare regole che consentano nel libero mercato la negoziazione di licenze per l’utilizzo di contenuti è fondamentale, mentre le piattaforme cercano in ogni modo di guadagnare terreno sottraendo musica ed altre forme di creatività senza alcun controllo.

Addestrare modelli di intelligenza artificiale sulla musica senza autorizzazione significa che chi ha creato e investito nella creazione della musica non può decidere come utilizzarla. Inoltre, non possono ricevere un equo compenso per il suo utilizzo.



Questo mina fondamentalmente la premessa della protezione del diritto d’autore, su cui si basa l’intero settore musicale e le industrie creative. A lungo termine porterà a minori investimenti in nuova musica, danneggiando gli interessi delle future generazioni di talenti.