AI negli investimenti, come cambia il lavoro dei gestori

L’intelligenza artificiale sta emergendo come alleata naturale e agente di cambiamento radicale nel mondo degli investimenti. A lungo considerati discipline separate, l’approccio quantitativo e quello fondamentale si stanno avvicinando, spinti dai progressi tecnologici che promettono di sbloccare l’ampiezza e la profondità di universi di dati estesi. Questa sinergia sta aumentando l’efficienza e le capacità di analisi delle società d’investimento, causando una disruption dei tradizionali silos.

Ma mentre i sistemi di IA contribuiscono sempre più a orientare le decisioni di investimento su tutte le asset class, i gestori dovranno confrontarsi con i limiti della prevedibilità e con la possibilità di distorsioni sistemiche, come l’agire su uno stesso fattore inefficiente. Man mano che i mercati si affollano di modelli che predicono altri modelli, il settore dovrà trovare un equilibrio tra innovazione e ancoraggio ai fondamentali economici.

IA negli investimenti, ritorno ai fondamentali su scala più ampia

Storicamente, il tempo è stato un vincolo per i gestori fondamentali: un singolo analista può esaminare in dettaglio solo un numero limitato di società, con frequenti colli di bottiglia che portano a specializzazioni in segmenti ristretti del mercato. L’IA supera questo limite. Gli strumenti di natural language processing (NLP), ad esempio, sono in grado di analizzare e sintetizzare migliaia di trascrizioni di earnings call, articoli di stampa e report macroeconomici nel momento stesso in cui vengono pubblicati, consentendo agli analisti di estendere la propria ricerca a interi universi azionari senza sacrificare la granularità e, talvolta, scoprendo correlazioni in precedenza nascoste.

Questo giudizio umano, amplificato dall’analisi assistita dalle macchine, consente agli investitori fondamentali di monitorare un insieme più ampio di opportunità, pur mantenendo un approccio orientato alla ricerca. Il risultato è un modello emergente di intelligenza ibrida, in cui le macchine gestiscono l’enorme mole di dati e il riconoscimento dei pattern di primo livello, permettendo agli analisti umani di concentrarsi su un’interpretazione più strategica dei rischi e su un’analisi più sfumata delle decisioni finali.

L’analisi quantitativa si fa più profonda

All’altro estremo dello spettro, gli analisti quantitativi utilizzano l’IA e il machine learning (ML) per sfruttare dati non strutturati (sentiment sui social media, segnali comportamentali, dataset alternativi). Questo consente ai gestori quantitativi di andare oltre i loro segnali standard e di incorporare nelle proprie previsioni elementi più tipicamente umani, avvicinandosi alla ricchezza tradizionalmente associata all’analisi fondamentale.

Al centro di queste strategie convergenti c’è l’IA predittiva. I gestori cercano di prevedere i prezzi attraverso vari modelli predittivi in un contesto complesso, che alla fine sarà vinto da quelle società capaci di sviluppare modelli predittivi addestrati su dataset più diversificati ed estesi, per contrastare la riflessività e il rischio sistemico.

I rischi dell’IA negli investimenti: non tutti i dati sono uguali

Man mano che i sistemi di IA richiedono dataset sempre più grandi per mantenere un vantaggio competitivo, cresce il rischio che vengano prodotte enormi quantità di dati sintetici, in gran parte di valore marginale limitato. Il risultato può essere una sorta di entropia intellettuale: un universo di dati in espansione che aumenta la complessità senza accrescere la comprensione.

Per affrontare questo problema, è essenziale che i professionisti degli investimenti, in partnership con gli esperti di IA, sviluppino e implementino sistemi di IA che siano: I) spiegabili, II) mantenuti su un chiaro focus economico sugli input, e III) trasparenti riguardo ai metodi utilizzati per validare i propri modelli. Invece di rincorrere il volume, puntare sulla qualità e sulla rilevanza contestuale dei dati potrebbe essere la chiave per preservare la qualità delle analisi. Integrare una varietà di fonti di dati, promuovere la diversità dei modelli e abbinare le analisi generate dalle macchine agli indicatori economici sottostanti possono contribuire a ripristinare l’equilibrio e la resilienza.

Barriere all’adozione dell’IA predittiva

Adottare l’IA predittiva nella gestione degli investimenti può rappresentare una svolta trasformativa per le strategie di portafoglio, sebbene non sia priva di ostacoli. Nonostante le sfide, i potenziali benefici rendono questo percorso degno di essere intrapreso. Secondo il McKinsey Global Survey on AI (2024), circa il 90% delle iniziative di IA in Europa rimane bloccato nella fase di sperimentazione, a conferma delle difficoltà che molte società incontrano nel tentativo di scalare tecnologie all’avanguardia all’interno delle proprie operazioni.

Una sfida primaria è la necessità di una spiegabilità chiara dei modelli. I gestori degli investimenti devono dimostrare un elevato grado di trasparenza nel presentare le analisi agli stakeholder e ai clienti, eppure gli output dell’IA possono spesso apparire opachi o eccessivamente complessi. Tale opacità alimenta lo scetticismo e frena una più ampia accettazione. Senza spiegabilità, le analisi generate dall’IA non possono essere integrate in modo fluido nei processi decisionali istituzionali.

Come superare gli ostacoli all’adozione

Per superare queste barriere, le società di gestione degli investimenti dovrebbero adottare un approccio di introduzione incrementale dell’IA, integrando e testando i modelli all’interno delle procedure di investimento esistenti per costruire gradualmente fiducia. L’utilizzo di strumenti di IA spiegabile — quelli che evidenziano i principali driver alla base dei segnali giornalieri — può rafforzare la fiducia offrendo trasparenza sul ragionamento sottostante a ciascuna previsione. La collaborazione con fornitori specializzati di soluzioni di IA può inoltre contribuire a colmare il divario di competenze, mentre le iniziative di formazione interna preparano i team ad adottare e a lavorare con processi basati sull’IA.

Infine, disporre di un’infrastruttura di calcolo adeguata è fondamentale. L’addestramento su vasti dataset finanziari richiede sia uno sviluppo sofisticato dei modelli sia una considerevole potenza computazionale, a cui talvolta è preferibile accedere tramite partnership con data center strutturati. Sebbene non esista un modello universale per integrare l’IA predittiva nei flussi di lavoro degli investimenti, combinare sperimentazione incrementale, approcci tecnologici collaborativi e competenza umana consente alle società di sbloccare il potenziale trasformativo dell’IA. In questo modo, i gestori degli investimenti possono acquisire un vantaggio competitivo significativo rispetto a chi non è ancora pronto ad abbracciare le capacità dell’IA.

Verso un ecosistema degli investimenti migliore

Non c’è dubbio che l’IA stia ridisegnando il panorama degli investimenti. I gestori fondamentali stanno ampliando i propri orizzonti, i quantitativi stanno incorporando dimensioni comportamentali più profonde, e i modelli predittivi stanno generando una concentrazione di strategie senza precedenti. Questa combinazione di ampiezza e profondità ha messo a disposizione dei professionisti degli investimenti di oggi un potente insieme di strumenti.

Tuttavia, questo potere comporta una responsabilità. Con i mercati sempre più interconnessi e modellizzati, il settore deve essere vigile per evitare, oltre all’eccessiva produzione di dati sintetici, meccanismi come l’overfitting, che si verifica quando un modello apprende eccessivamente dai propri dati di addestramento, e le limitazioni sistemiche, che si verificano quando più società si affidano inconsapevolmente a modelli addestrati in modo analogo.

In questo contesto, il futuro appartiene a chi sarà in grado di integrare strategicamente l’IA nel proprio processo e nella propria filosofia di investimento: potenziando le capacità predittive, producendo una comprensione più ricca e sofisticata dei driver di mercato e dei fattori di rischio, e aumentando davvero l’intuizione e l’esperienza umana grazie alla potenza delle macchine. Passare dai silos alla sinergia non significa semplicemente mescolare le strategie, ma coltivare un panorama degli investimenti più resiliente, più agile e fondato su basi solide.