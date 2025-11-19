La decisione di un giudice americano a favore di Meta rilancia le acquisizioni tech negli USA, mentre Bruxelles apre nuove indagini sul cloud.
Che sta succedendo? Due modelli sempre più opposti di governance digitale – Usa e Europa – ridisegnano il terreno della competizione nell’AI.
Antitrust, Meta assolta negli Usa mentre l’UE indaga il cloud: due modelli opposti
La decisione di un giudice federale assolve Meta dall’accusa di monopolio e ridà slancio alle acquisizioni tech negli Stati Uniti, mentre in Europa il Digital Markets Act spinge Bruxelles ad aprire nuove indagini sui colossi del cloud e sulle infrastrutture dell’AI

