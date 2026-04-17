Banche e assicurazioni davanti al cloud: non basta migrare, serve controllo

Nel settore finanziario il journey to cloud è un tema che investe la trasformazione dei sistemi informativi nel suo complesso, coinvolgendo in modo integrato infrastruttura, scelte di sourcing, rischio ICT e modello operativo. La tecnologia, infatti, incide direttamente sulla continuità operativa, sostiene i presidi di conformità e richiede capacità di rendicontazione verso autorità e stakeholder. Per questa ragione il cloud va interpretato come una scelta che incide in profondità su responsabilità, controlli e processi, ridefinendo gli assetti attraverso cui l’organizzazione governa la trasformazione.