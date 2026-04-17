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Banche e assicurazioni davanti al cloud: non basta migrare, serve controllo

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Nel settore finanziario il journey to cloud non riguarda solo la tecnologia ma ridefinisce governance, resilienza e sourcing. Con DORA cresce la pressione su controlli, continuità operativa e gestione delle terze parti, mentre multi-cloud, FinOps e AI spingono verso modelli più maturi e dimostrabili

Pubblicato il 17 apr 2026
Paolo Gatelli

CeTIF – Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Giulia Ippolito

Research Analyst, Cetif – Università Cattolica del Sacro Cuore

trimestrali big tech; fruitchain; stablecoin

Nel settore finanziario il journey to cloud è un tema che investe la trasformazione dei sistemi informativi nel suo complesso, coinvolgendo in modo integrato infrastruttura, scelte di sourcing, rischio ICT e modello operativo. La tecnologia, infatti, incide direttamente sulla continuità operativa, sostiene i presidi di conformità e richiede capacità di rendicontazione verso autorità e stakeholder. Per questa ragione il cloud va interpretato come una scelta che incide in profondità su responsabilità, controlli e processi, ridefinendo gli assetti attraverso cui l’organizzazione governa la trasformazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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