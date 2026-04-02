Biomarketing: quando il corpo umano guida le strategie dei brand

strategie

Il biomarketing integra dati fisiologici (frequenza cardiaca, micro-espressioni, variabilità del battito) nelle strategie di brand. Aziende come Apple, Nike e Adidas già sperimentano questa frontiera. Il confine tra relazione e pressione commerciale resta sottile, ma i vantaggi competitivi per chi controlla il dato sono concreti e misurabili