Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Industry 4.0/Innovazione in azienda Intelligenza Artificiale Sanità digitale Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Guide alla scelta tech Libri Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

strategie

Biomarketing: quando il corpo umano guida le strategie dei brand

Home Mercati digitali
Indirizzo copiato

Il biomarketing integra dati fisiologici (frequenza cardiaca, micro-espressioni, variabilità del battito) nelle strategie di brand. Aziende come Apple, Nike e Adidas già sperimentano questa frontiera. Il confine tra relazione e pressione commerciale resta sottile, ma i vantaggi competitivi per chi controlla il dato sono concreti e misurabili

Pubblicato il 2 apr 2026
Alessio Pecoraro

coordinatore PAsocial Emilia-Romagna, marketing & communication manager

AI nel marketing researcher e analyst marketing emozionale project manager AI Marketing Mix Modeling

Il biomarketing rappresenta oggi una delle trasformazioni più radicali nel panorama della comunicazione d’impresa: integrando dati fisiologici e comportamentali nella costruzione delle strategie di brand, apre scenari inediti per la relazione tra aziende e consumatori — e pone domande altrettanto inedite su privacy, fiducia e responsabilità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Alessio Pecoraro
coordinatore PAsocial Emilia-Romagna, marketing & communication manager
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x