Il biomarketing rappresenta oggi una delle trasformazioni più radicali nel panorama della comunicazione d’impresa: integrando dati fisiologici e comportamentali nella costruzione delle strategie di brand, apre scenari inediti per la relazione tra aziende e consumatori — e pone domande altrettanto inedite su privacy, fiducia e responsabilità.
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Biomarketing: quando il corpo umano guida le strategie dei brand
Il biomarketing integra dati fisiologici (frequenza cardiaca, micro-espressioni, variabilità del battito) nelle strategie di brand. Aziende come Apple, Nike e Adidas già sperimentano questa frontiera. Il confine tra relazione e pressione commerciale resta sottile, ma i vantaggi competitivi per chi controlla il dato sono concreti e misurabili
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