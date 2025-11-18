Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Cani robot, droni, chip: come Pechino accelera sull’AI di guerra

La Cina accelera l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi militari con veicoli autonomi, droni e cani robot. DeepSeek alimenta le nuove tecnologie difensive mentre Pechino cerca l’indipendenza dai chip statunitensi per raggiungere la sovranità algoritmica

Pubblicato il 18 nov 2025
Marco Santarelli

Chairman of the Research Committee IC2 Lab – Intelligence and Complexity Adjunct Professor Security by Design Expert in Network Analysis and Intelligence Chair Critical Infrastructures Conference

Normativa cinese ia IA in Cina Cina e AI militare

Continua la corsa della Cina per recuperare posizione con gli Stati Uniti nel campo degli armamenti. Nei mesi scorsi è stato presentato un veicolo militare alimentato da DeepSeek, modello di intelligenza artificiale cinese sviluppato da Norinco, segno evidente delle intenzioni di Pechino di sfruttare l’AI in caso di guerra.

Guerra con l’IA: la strategia cinese per vincere senza combattere

Il veicolo militare autonomo alimentato da DeepSeek

A inizio anno, il colosso statale cinese della difesa Norinco ha presentato un veicolo militare, Norinco P60, alimentato dal modello di intelligenza artificiale DeepSeek, che agisce autonomamente in operazioni di supporto a una velocità di 50 chilometri orari. La Cina sta evidentemente lavorando all’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito difesa e si sta preparando in caso di conflitto a raggiungere i livelli degli armamenti statunitensi, secondo anche quanto è emerso da un’accurata revisione da parte di Reuters di numerosi documenti di ricerca, brevetti e registri di approvvigionamento.

Resta il segreto di Stato sui dettagli sul funzionamento dei sistemi alla base delle armi di nuova generazione cinesi e sulla portata del loro impiego, ma Reuters parla di riconoscimento autonomo dei bersagli e supporto decisionale in real time sul campo di battaglia, anche se non è chiaro se tutti i prodotti siano stati realizzati e che ci sia una tecnologia operativa.

La dipendenza dai chip Nvidia e la transizione tecnologica

A quanto pare, comunque, l’Esercito popolare di liberazione (PLA) e le sue affiliate continuano a utilizzare e a cercare chip Nvidia, compresi i modelli soggetti ai controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti, anche se non è stato possibile capire se questi chip siano stati accumulati prima delle restrizioni imposte dal governo Trump. A settembre del 2022, infatti, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha vietato l’esportazione in Cina dei popolari chip A100 e H100 di Nvidia, mentre i brevetti depositati lo scorso giugno ne riportano l’utilizzo. In merito si è espresso John Rizzo, portavoce di Nvidia, sostenendo che “il riciclaggio di piccole quantità di prodotti vecchi e di seconda mano non consente nulla di nuovo né solleva alcuna preoccupazione in materia di sicurezza nazionaleL’utilizzo di prodotti soggetti a restrizioni per applicazioni militari sarebbe impossibile senza supporto, software o manutenzione”. Certo è che l’aumento registrato nell’anno corrente di appaltatori che lavorano esclusivamente con hardware prodotti sul territorio cinese va di pari passo con una campagna di pressione pubblica che Pechino ha attivato sulle aziende cinesi per far sì che utilizzino solo tecnologia nazionale. La diffusione di DeepSeek dimostra anche la volontà della Cina di raggiungere la “sovranità algoritmica”, ossia la progressiva crescita di autonomia di Pechino dalla tecnologia occidentale e il potenziamento del controllo delle infrastrutture critiche digitali.

Cani robot e droni autonomi per le operazioni militari

Le analisi di Reuters parlano anche di cani robot alimentati dall’intelligenza artificiale, droni che individuano autonomamente gli obiettivi, centri di comando visivamente immersivi e simulazioni avanzate di giochi di guerra. Un bando dell’Esercito popolare di liberazione di novembre 2024 era incentrato su cani robot con AI capaci di esplorare le minacce ed eliminare i rischi di esplosione.

Non si conosce l’esito del bando, ma i media statali hanno diffuso immagini che mostrano l’impiego da parte della Cina di cani robot armati del produttore di robotica AI Unitree in esercitazioni militari. Oltre una ventina di gare d’appalto e brevetti visionati da Reuters riporta il tentativo dell’esercito di integrare l’intelligenza artificiale nei droni per l’individuazione degli obiettivi in maniera autonoma, lavorando anche in formazioni che prevedano un intervento umano minimo. Un brevetto depositato quest’anno dall’Università di Beihang, impegnata nella ricerca in aviazione militare, mostra l’utilizzo di DeepSeek allo scopo di migliorare il processo decisionale degli sciami di droni quando individuano droni e aerei leggeri.

L’intelligenza artificiale nella pianificazione delle operazioni

L’intelligenza artificiale è per la Cina anche strumento di miglioramento della pianificazione militare. Come, infatti, dichiarato dall’azienda tecnologica cinese Landship Information Technology, i chip Huawei che vengono integrati nelle loro tecnologie fanno sì che queste riescano a individuare i bersagli dalle immagini satellitari, coordinandosi con radar e aerei per eseguire le operazioni. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, si è ridotto anche il tempo dei pianificatori militari nel passare dalla ricerca e l’identificazione del bersaglio all’esecuzione dell’operazione di attacco. Questa tecnologia, secondo i ricercatori dello Xi’an Technological University, arriva a valutare 10.000 scenari di battaglia, diversi tra loro nei vari aspetti, in soli 48 secondi, a fronte di 48 ore impiegate da un team convenzionale di pianificatori militari.

La persistente dipendenza dai chip statunitensi

Se da una parte è evidente che la Cina stia cercando una propria indipendenza tecnologica per recuperare terreno sugli Stati Uniti, oltre che per motivi di sicurezza, e stia effettuando il passaggio graduale ai processori nazionali, diversi documenti analizzati da Reuters mostrano ancora una dipendenza persistente dai chip oltreoceano.

L’hardware Nvidia è ancora tra i più citati nelle ricerche degli accademici affiliati all’esercito degli ultimi due anni. Sono, infatti, 35 le domande che fanno riferimento all’uso dei chip A100 di Nvidia da parte di accademici dell’Università Nazionale di Tecnologia della Difesa (NUDT) dell’Esercito Popolare di Liberazione e dei “Sette Figli”, un gruppo di università cinesi soggette a sanzioni statunitensi e con una storia di ricerche legate alla difesa per Pechino, e 15 i brevetti depositati relativi ad applicazioni di IA che citavano l’hardware Huawei Ascend, progettato come sostituto dei chip Nvidia. Il colonnello Zhu Qichao, a capo di un centro di ricerca della NUDT, ha dichiarato lo scorso anno a Reuters che le restrizioni statunitensi hanno influito “in una certa misura” sulla loro ricerca sull’intelligenza artificiale, ma che sono determinati a ridurre il divario tecnologico. Dall’altro lato, secondo Nvidia, Pechino ha chip nazionali a sufficienza per le sue applicazioni militari e non ha bisogno di attingere al di fuori del territorio nazionale.

Lo scenario della corsa agli armamenti autonomi

La preoccupazione dell’imminenza di un conflitto tra Cina e Stati Uniti rischia di portare le due potenze a dispiegare in maniera incontrollata strumenti di difesa e attacco alimentate dall’intelligenza artificiale, anche se i leader cinesi hanno dichiarato pubblicamente di mantenere il controllo umano sui sistemi d’arma, mentre gli Stati Uniti prevedono di lanciare migliaia di droni autonomi per la fine del 2025, per contrastare il vantaggio numerico di Pechino sui veicoli aerei senza pilota.Riprova

Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
