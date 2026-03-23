Celebrità clonate scopo truffa: le responsabilità big tech

La responsabilità civile delle piattaforme digitali è al centro di un acceso dibattito giuridico internazionale, alimentato dalla crescita esponenziale delle frodi basate sull’intelligenza artificiale. Il caso Meta — con la sua doppia strategia di riconoscimento facciale preventivo e azioni legali contro i responsabili del celeb-bait — costituisce un banco di prova decisivo: non solo per la dottrina civilistica, ma per l’intero ecosistema della regolazione digitale europea.

Cele-bait, il cambio di passo di Meta e o il rischio di una “privatizzazione della tutela dei diritti”

La recente evoluzione delle policy di moderazione annunciata da Meta, focalizzata sulla drastica riduzione dell’impatto degli algoritmi ingannevoli e sull’introduzione di strumenti di controllo biometrico, rappresenta uno snodo cruciale che trascende la mera cronaca tecnologica per imporsi all’attenzione della dottrina civilistica.

Al centro di questo crocevia si colloca il fenomeno del “celeb-bait”, una prassi fraudolenta che, sfruttando le immense potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa, clona l’immagine e la voce di personaggi pubblici per indurre l’utenza a investire in schemi finanziari inesistenti. Di fronte al proliferare di queste truffe, che minano alla radice la fiducia nell’ecosistema digitale e prestano il fianco a ingenti danni reputazionali, il colosso di Menlo Park ha deciso di mutare radicalmente il proprio approccio.

Non assistiamo più soltanto a una difesa passiva affidata a filtri opachi, ma a una vera e propria offensiva su un doppio fronte: da un lato, l’implementazione di tecnologie di riconoscimento facciale per bloccare preventivamente le inserzioni truffaldine; dall’altro, l’avvio di martellanti azioni legali contro le reti criminali transnazionali responsabili di tali illeciti.

Sotto la rassicurante superficie di questa crociata per la legalità, tuttavia, si cela una strategia processuale e dogmatica calcolata, che impone al giurista contemporaneo un interrogativo essenziale: può un soggetto economico che trae un profitto diretto e quantificabile dalla pubblicazione di un annuncio pubblicitario fraudolento continuare a trincerarsi dietro lo scudo normativo dell'”intermediario passivo“?

Il cambio di rotta della piattaforma si configura come una precisa manovra volta a delimitare i confini della propria responsabilità extracontrattuale. Dimostrando di farsi parte proattiva nel perseguire gli autori materiali delle truffe, Meta ambisce precipuamente a elidere il nesso di causalità materiale e giuridica, tentando di sollevarsi in via definitiva dalle pretese risarcitorie degli utenti.

L’obiettivo primario non è la giustizia assoluta, ma la precostituzione di un apparato probatorio difensivo. L’articolo esaminerà pertanto il rischio concreto di una “privatizzazione della tutela dei diritti”, in cui la piattaforma si sostituisce allo Stato nella funzione investigativa e sanzionatoria, per capire se queste nuove policy possano effettivamente garantire ai fornitori di servizi online una totale immunità dalle responsabilità civili.

La crisi del porto sicuro e il tramonto dell’intermediario neutrale

Per comprendere appieno la portata dirompente di questa trasformazione tattica, appare doveroso volgere lo sguardo all’architettura normativa che ha originariamente plasmato l’internet commerciale e che oggi scricchiola sotto il peso dell’innovazione algoritmica. Fin dagli albori della rete di massa, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico ha statuito un solido principio di esenzione da responsabilità, il celeberrimo “Safe Harbor”, a favore degli hosting provider. La ratio del legislatore comunitario dell’epoca era cristallina: al fine di non soffocare sul nascere l’innovazione digitale transnazionale, l’intermediario non poteva essere chiamato a rispondere civilmente o penalmente dei contenuti illeciti caricati da terzi, a patto che non ne avesse conoscenza effettiva e che, una volta formalmente edotto tramite procedure di segnalazione, si attivasse tempestivamente per la loro rimozione.

Questa esimente, costruita dogmaticamente sull’assunto di una neutralità meramente tecnica e non editoriale, ha permesso l’espansione dei social network. Tuttavia, l’avvento del web semantico, del machine learning e del programmatic advertising iper-personalizzato ha progressivamente svuotato di senso tale narrazione difensiva. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha da tempo iniziato a sgretolare questo monolite, elaborando la figura dell’“hosting provider attivo”. Qualora la piattaforma non si limiti a immagazzinare passivamente pacchetti di dati, ma presti un’assistenza che consiste nell’ottimizzare la presentazione delle offerte o nel promuoverle attivamente verso specifici e selezionati segmenti di pubblico, essa perde irrimediabilmente lo status di intermediario neutro, assumendo una veste editoriale occulta che giustifica l’insorgenza di responsabilità civile.

Nel contesto delle frodi celeb-bait, la sussunzione del comportamento di Meta nella vetusta categoria del mero hosting appare come un’evidente aporia logica. La piattaforma non ospita semplicemente il contenuto illecito: lo amplifica, lo direziona e lo rende letale. Attraverso il proprio modello di business, la società incassa un corrispettivo economico dall’inserzionista truffatore e utilizza i propri sofisticati algoritmi di profilazione predittiva per recapitare l’annuncio ingannevole esattamente alla nicchia di utenti statisticamente più vulnerabile. Di fronte a questo mutato scenario, cristallizzato dal Digital Services Act (DSA) che impone stringenti obblighi di mitigazione dei rischi sistemici, l’azienda comprende che la scialuppa di salvataggio del porto sicuro non offre più sufficienti garanzie processuali. L’inedita offensiva legale avviata nei tribunali contro i truffatori si palesa, pertanto, come un tentativo di riposizionamento: l’intento è precostituire una prova documentale della massima diligenza esigibile, trasformando la potenziale culpa in vigilando in un’attiva crociata contro il crimine informatico per blindare la propria posizione nelle future aule di giustizia.

Il paradosso dell’arricchimento e il principio aquiliano del vantaggio economico

Un’analisi rigorosa della fattispecie impone una riflessione profonda sul rapporto simbiotico e perverso che si instaura tra il profitto generato dall’illecito e la ripartizione sociale del rischio d’impresa. Nel diritto civile, un antico e insuperato principio di matrice romanistica recita “cuius commoda, eius et incommoda”: colui che trae un vantaggio economico da una determinata e specifica attività deve, per ineludibili ragioni di equità e giustizia distributiva, sopportarne altresì i pesi, gli oneri e i rischi derivanti. Quando un utente cade vittima di una truffa veicolata tramite i social media e orchestrata con deepfake, si consuma un illecito plurioffensivo dalle ramificazioni insidiose: da una parte viene lesa l’identità e l’immagine pubblica del personaggio celebre ignaro, dall’altra viene intaccato in modo drammatico il patrimonio del cittadino raggirato.

In tale schema delittuoso, l’inserzionista occulto è indubbiamente l’autore materiale dell’illecito, agendo con dolo specifico e preordinato. Nondimeno, l’infrastruttura tecnologica della piattaforma funge da condicio sine qua non causale assoluta per la consumazione della frode su scala industriale e, aspetto di preminente rilevanza giuridica, per tale indispensabile servizio distributivo viene regolarmente remunerata alla fonte. Ammettere che la piattaforma possa legittimamente trattenere il corrispettivo pubblicitario incassato dal truffatore e, simultaneamente, eccepire in giudizio la propria totale estraneità ai danni patiti dall’utente, rappresenta una forzatura intollerabile per la coerenza intrinseca del sistema della responsabilità aquiliana.

L’architettura della responsabilità civile extracontrattuale, fondata nell’ordinamento italiano sulla clausola generale dell’articolo 2043 del Codice civile e integrata dalle fattispecie di responsabilità oggettiva o aggravata come l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 del Codice civile, tende costantemente a far ricadere il costo sociale di un danno su chi ha generato il rischio o su chi detiene il controllo egemonico della sfera in cui il rischio si è materializzato. Il tentativo di Meta di qualificarsi processualmente come mera vittima dei truffatori, assimilandosi in modo specioso agli utenti frodati, appare alla dottrina come una narrazione retorica squisitamente finalizzata a spezzare il nesso eziologico.

Promuovendo roboanti cause civili contro le reti criminali che orchestrano le campagne di celeb-bait, la piattaforma ambisce a consolidare un orientamento giurisprudenziale che la veda passivamente soggetta a un attacco malevolo proveniente dall’esterno. Questo zelo processuale postumo, tuttavia, non possiede l’idoneità tecnico-giuridica a sanare il dato fattuale del profitto pregresso incamerato indebitamente. Inoltre, la natura strutturalmente coinvolgente degli algoritmi di raccomandazione evidenzia una radicata responsabilità organizzativa d’impresa. Se il sistema è programmato alla radice per massimizzare l’engagement, tenderà fisiologicamente a premiare con maggiore visibilità proprio quegli annunci che, essendo falsificati e sensazionalistici, generano più interazioni. La colpa non risiede in una svista umana in fase di moderazione, ma in una precisa scelta progettuale, configurando un palese caso di liability by design.

L’inquietante deriva della privatizzazione della giustizia digitale

Procedendo nello scrutinio critico della vicenda in esame, emerge dal quadro sistematico complessivo uno scenario istituzionale ancor più allarmante e denso di ombre: il rischio tangibile di una totale e incontrollata privatizzazione della tutela dei diritti civili e patrimoniali. Nelle moderne democrazie incardinate sul saldo principio dello Stato di diritto, la funzione investigativa, la repressione attiva delle frodi commerciali e la successiva irrogazione di sanzioni appartengono al nucleo duro e inalienabile delle prerogative dell’autorità statale pubblica. Esse sono l’espressione diretta del monopolio dell’uso legittimo della forza e della terzietà assoluta della funzione giurisdizionale.

Nell’universo digitale contemporaneo, al contrario, si assiste a una silenziosa abdicazione da parte delle istituzioni pubbliche, le quali si scoprono spesso prive degli strumenti tecnici, delle risorse finanziarie e delle leve normative necessarie per fronteggiare la natura transnazionale ed effimera del crimine cibernetico. In questo vuoto di sovranità territoriale, le piattaforme multinazionali finiscono per sostituirsi de facto all’autorità costituita. Esse implementano massivi sistemi di polizia privata basati sul riconoscimento facciale biometrico preventivo — ponendosi spesso in una zona di forte attrito giurisprudenziale rispetto ai rigidi paletti del GDPR in materia di trattamento dei dati sensibilissimi —, indagano d’ufficio e senza alcun contraddittorio sulle presunte violazioni dei propri labirintici Termini di Servizio, emettono provvedimenti inappellabili di censura o di de-platforming e, in ultima istanza, agiscono con i propri formidabili uffici legali in giudizio contro i presunti colpevoli.

Se, da una prospettiva strettamente utilitaristica, questa efficienza repressiva corporativa può apparire all’opinione pubblica come un argine provvidenziale contro le frodi seriali, sotto il rigoroso profilo del diritto costituzionale e processuale essa solleva interrogativi vertiginosi. La piattaforma si fa contemporaneamente legislatore onnipotente, definendo unilateralmente cosa sia lecito tramite le proprie policy mutevoli; si erge a organo di polizia inquisitoria, analizzando prove digitali al di fuori di ogni garanzia di giusto processo; e infine agisce da giudice esecutivo, applicando sanzioni automatizzate spietate.

Il giurista deve dunque porsi una domanda ineludibile: gli interessi concretamente fatti valere in queste aule di tribunale internazionali sono davvero quelli dei consumatori spogliati dei propri risparmi? La risposta, sfrondata dalla retorica aziendale, pende irrimediabilmente verso il diniego. Quando la multinazionale cita in giudizio un network criminale, non lo fa per ottenere un fondo di risarcimento equitativo da distribuire agli utenti truffati. Lo fa per richiedere a proprio esclusivo favore danni punitivi milionari motivati da violazione contrattuale, atti di concorrenza sleale o abuso dei propri marchi registrati. L’utente vulnerabile rimane inesorabilmente il grande escluso di questo contenzioso bilaterale tra giganti. Si cristallizza un ordinamento giuridico parallelo in cui il colosso tecnologico utilizza lo strumento giurisdizionale non come mezzo di giustizia commutativa per la collettività, ma come formidabile scudo tattico per blindare le proprie prassi aziendali.

Conclusioni: le ombre della moderazione predittiva e la necessità di un nuovo patto giuridico

Alla luce della complessa ricostruzione fin qui delineata, si rende assolutamente imperativo valutare con occhio clinico l’effettiva incidenza giuridica di queste nuove misure proattive, interrogandosi se esse possano seriamente e durevolmente garantire ai fornitori di servizi un’esenzione dalle colpe. L’introduzione massiccia di filtri algoritmici predittivi, tra cui spicca l’uso del riconoscimento facciale preventivo per scovare le fattezze dei VIP nei video generati dall’intelligenza artificiale, rappresenta un traguardo ingegneristico notevole. Nondimeno, analizzate sotto le lenti del diritto della responsabilità civile extracontrattuale, queste medesime misure rischiano di trasformarsi in un tagliente boomerang giurisprudenziale.

L’iter logico-giuridico dei futuri consessi giudicanti di legittimità potrebbe snodarsi attraverso un sillogismo ferreo: quanto più un’enorme piattaforma dimostra concretamente di possedere il know-how tecnico e la capacità computazionale per filtrare, comprendere e bloccare selettivamente i contenuti illeciti in fase antecedente alla loro pubblicazione, tanto meno credibile risulta la sua storica tesi difensiva di essere un mero e ignaro contenitore passivo di flussi informativi altrui. Il controllo capillare e preventivo, per quanto nobilmente giustificato da lodevoli intenti di sicurezza, erode e disintegra alla radice il presupposto ontologico stesso della limitazione di responsabilità codificata due decenni or sono.

È pienamente legittimo, e anzi dottrinalmente doveroso, argomentare che stiamo assistendo all’elaborazione pretorile di una nuova forma di responsabilità oggettiva o aggravata, intimamente legata all’esercizio sistematico di attività pericolose. Strutturare a scopo di ingente lucro un ecosistema informativo globale, che si avvale di opachi sistemi di targetizzazione psicometrica per veicolare messaggi commerciali, costituisce un’attività che moltiplica in modo esponenziale i rischi per l’intera collettività. Se la piattaforma difetta colposamente nella messa in sicurezza dell’infrastruttura e non riesce a impedire che essa venga manipolata per inoculare letali truffe finanziarie, non le sarà in alcun modo sufficiente opporre processualmente di aver citato in giudizio a posteriori il truffatore per dirsi esente da ogni responsabilità civile.

L’aggressiva offensiva legale intrapresa contro gli autori del celeb-bait si configura senza tema di smentita come una rilevantissima manovra giuridica di altissimo profilo strategico, squisitamente finalizzata all’auto-conservazione di un modello di business. La vera sfida per il legislatore sovranazionale e per il giurista pratico dovrà necessariamente spingersi fino alla coraggiosa e radicale riscrittura dei criteri civilistici di imputazione della responsabilità. Si rende necessario un atto di rottura epistemologica: riconoscere formalmente nelle aule di giustizia che la sofisticata infrastruttura algoritmica di erogazione della pubblicità online costituisce una potentissima impresa editoriale e distributiva attiva. Come tale, essa deve inesorabilmente sopportare, col proprio patrimonio, i gravosi oneri riparatori scaturenti dalla circolazione massiva dei danni causati tramite i suoi remunerativi servizi, scongiurando il pericolo che la rete degradi in un opaco far west corporativo.