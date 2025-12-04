Nella sua prolusione in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Milano, tenutasi lunedì scorso, l’ex premier Mario Draghi ha ricordato che “negli ultimi vent’anni siamo passati dall’essere un continente che accoglieva le nuove tecnologie, riducendo il divario con gli Stati Uniti, a uno che ha progressivamente eretto barriere all’innovazione e alla sua adozione“.
economia
Europa, troppi freni al digitale: il Digital Omnibus non basta
Il Digital Omnibus prova a riordinare la complessa normativa UE su dati e AI, semplificando gli obblighi per le imprese e centralizzando poteri a Bruxelles, mentre l’Europa cerca di colmare il gap con Stati Uniti e Cina senza frenare ulteriormente l’innovazione. Il problema è che è troppo poco, troppo parziale
