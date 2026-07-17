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L’AI non basta: le banche devono cambiare modello operativo

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Nel banking l’intelligenza artificiale generativa non trova il suo limite principale nella tecnologia, ma nei modelli organizzativi. Processi frammentati, sistemi non coordinati e decisioni distribuite impediscono ai progetti AI di scalare, mentre emerge l’esigenza di un modello operativo bancario più integrato

Pubblicato il 17 lug 2026
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Simone Chiappino

Executive Leader | Digital Transformation

digital banking (1) Frodi - Figura 3 – Esiti del servizio di verifica del beneficiario cybersecurity finanziaria

Le principali società di consulenza concordano: il limite dell’intelligenza artificiale non è tecnologico ma organizzativo. Nel banking emerge un nuovo modello operativo in cui sistemi, dati e decisioni vengono orchestrati in modo continuo, con agenti AI come attori operativi. Il vero cambiamento non riguarda l’adozione di nuovi strumenti, ma il modo stesso in cui la banca coordina il proprio funzionamento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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